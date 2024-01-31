مش من حق الأم| تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة خطف طفلتي الأسانسير

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، أولى جلسات محاكمة المتهمين محاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر إلى جلسة 7 فبراير.



وقال محامي الوالد المتهم بخطف ابنتيه، إنه صدر حكم قضائي نهائي لوالد الفتاتين بحضانتهما، وطالب بتقديم والدة الطفلتين للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بتسليم الطفلتين وعدم تنفيذ حكم الرؤية للطفلتين.

وكشف دفاع المتهمين، أن والد الطفلتين حاصل على حضانة بحكم نهائي بالبراءة للمتهمين، وذلك حال كونهما مساعدين لوالد الطفلتين على استعادتهما كتنفيذ لحكم قضائي بات، بحضانة الوالد للطفلتين.



حكم تم إلغاؤه..

ودفع محامي المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير، بعدم وجود حكم قضائي نهائي بضم حضانة الطفلتين إلىوالدتهما.

وأوضح محامي المتهمين، أن الفتاتين تحملان هوية بالمملكة العربية السعودية وأن والدة الفتاتين لا تحمل حكمًا قضائيًا نهائيا، وأن الحكم الذي تدعي امتلاكه تم إلغاؤه بحكم قضائي، كما يجب أن تقدم والدة الطفلتين للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ أحكام القانون وتسليم الطفلتين لوالدهما، مبينا أن والد الطفلتين كان يرسل حوالات منتظمة لبناته تحصل عليها والدتهما لرعايتهما.