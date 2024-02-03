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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدريتش بنفسي بعد الكلمة دي .. جريمة سواق توك توك في أوسيم

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق توك توك، بالسجن المشدد 5 سنوات لادانته بالشروع في قتل زوجته بمنطقة أوسيم. 

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تحقيقات..
 

وجاءت اعترافات المتهم في القضية رقم 2759 لسنة 2023 كالتالي: أنا متجوزين من سبع سنين ربنا كرمنا بطفلين و من يوم ما اتجوزنا وهي عارفة إن ظروفي المادية وحشة وكانت بتضغط عليا وكل شوية بتطلب مني طلبات مش قادر عليها وأخذت قروض واستلفت فلوس لحد ما بقيت مديون بـ 40 ألف جنيه وتقولي أنت المفروض تجبلي كل حاجة أنا عايزاها، بعد كده حصلت بيننا مشاكل لحد أول إمبارح عايزه 400 جنيه علشان مصاريف بنتي في الحضانة.

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60 لفة آيس وهيروين | تفاصيل المؤبد لديلر البساتين

لو راجل كنت هتكفيني..

مش معايا فلوس.. قولتلها هتصرف وأجيب فلوس وأسدد الديون اللي عليا راحت قالتلي إن هي هتمشي وتسيب البيت وتاخد العيال معاها فشديت معاها في الكلام وقولتلها إمشي وسيبي العيال قالتلي وقتها إن انت مش راجل علشان لو راجل كنت هتكفيني أنا والعيال من المصاريف بتاعتنا وأول ما قالتلي كده راحت سابتني ودخلت أوضةالنوم تلم حاجتها محستش بنفسي ومستحملش الكلام ده وجيت السلاح من النيش، ودخلت وراها أوضة النوم ضربتها في بطنها واخدت العيال ونزلت من الشقة على الشارع وكلمت النجدة قولتلهم على اللي حصل وبعدها روحت مركز أوسيم سلمت نفسي.

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