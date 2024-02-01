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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

60 لفة آيس وهيروين | تفاصيل المؤبد لديلر البساتين

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي أحد الأشخاص بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام بالإتجار في المواد المخدرة في البساتين.

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البداية..

عندما توصلت التحريات إلى أن المتهم اتخذ من دائرة قسم البساتين مسرحًا لمزاولة الإتجار في المواد المخدرة، فيغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كيسا بلاستيكيا صغير الحجم به مادة بيضاء لجوهر الآيس المخدر، وجوهر الهيروين.


وضبط المتهم وعثر بحوزته داخل الحقيبة على 60 لفافة بلاستيكية فضلًا عن اللفافة، بداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط بقصد الاتجار.

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