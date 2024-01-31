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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنجر في ظهره| تفاصيل المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة شاب بدار السلام

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد،  وألزمتهم المصاريف الجنائية لإدانتهم بإنهاء حياة شاب في دار السلام.

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ظفروا به..

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 14594 لسنة 2022، أن المتهمين قتلوا وآخرين مجهولين المجني عليه نبيل محمد عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية لقتله، وأعدوا من أجل ذلك الغرض أسلحة بيضاء خنجر وسنجة وعصى حديدية.

واستعرضوا القوة باستخدام العنف مكدرين بذلك الأمن والسكينة العامة معرضين حياة الغير وممتلكاتهم للخطر، وما إن ظفروا به حتى سدد المتهم الأول طعنة إليه باستخدام سلاح أبيض “خنجر” استقر بظهره، وقام الثاني بدهسه بالسيارة قيادته أثناء تواجد الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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