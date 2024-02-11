اخبار مصر| الحوار الوطني لبايدن: اوقف العدوان على غزة بدلا من نشر معلومات مضللة.. تحرك أسعار الدواجن

اخبار مصر ...أكد مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم السبت 10 فبراير ٢٠٢٤، رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي حملت إدعاءات غير صحيحة عن موقف مصر ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

بعد دعوة السيسي.. مصر تُطلق حوارًا اقتصاديًا مُعمّقًا لمواجهة التحديات الراهنة

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم السبت 10 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

أمناء الحوار الوطني لبايدن: اوقف العدوان على غزة بدلا من نشر معلومات مضللة عن مصر

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه اليوم السبت 10 فبراير ٢٠٢٤، رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي حملت إدعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة.

رمضان 2024| تغييرات في عادات استهلاك المصريين.. والحكومة تُبادر بحلول

تكثف الحكومة جهودها، مع اقتراب حلول شهر رمضان 2024، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بزيادة المبادرات المختلفة مثل معارض "أهلا رمضان" وكوبونات الدعم، إضافة إلى الرقابة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري.

السياحة تشارك في الاحتفال بعيد الربيع الصيني بأهرامات الجيزة

نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شاركت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، في الحفل الذي أُقيم بمنطقة أهرامات الجيزة احتفالاً بعيد الربيع الصيني والذي نظمته إحدى الشركات، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

ارتفعت أسعار الدواجن خلال الآونة الأخيرة بالأسواق لتواصل اتجاه صعودي بدأه الأسبوع الماضي ، ويرجع ذلك إلي ارتفاع مستلزمات الإنتاج، فأسعار الأعلاف كانت بـ 22 ألف للطن، ولكن ارتفع لـ 32 ألف .

مصر للطيران تطلب مضيفين جويين للعمل .. اعرف الشروط

أعلنت الشركة القابضة مصر للطيران، عن حاجتها لمضيفين جويين من الذكور والأناث، للعمل بشركة الخطوط الجوية، سواء من ذوي الخبرات أو جدد بدون خبرة.

الصحة: تنظيم 1106 حملات للتبرع بالدم.. وجمع 35 ألف وحدة خلال يناير الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم 1106 حملات للتبرع بالدم، خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الدم ومشتقاته، لتلبية احتياجات المرضى على مستوى الجمهورية.

اللحوم البلدي بأسعار مناسبة.. إليك أفضل الأماكن للشراء قبل رمضان

يبحث المواطنون خلال الفترة الحالية عن أسعار اللحوم تمهيدا لتخزينها فى شهر رمضان ، وتطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم.

قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2024 .

وزير الري يوجه باستحداث إدارتين لصيانة المنشآت المائية ومتابعة المعدات والمحطات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية.

صندوق الإدمان يكثف الحملات للكشف عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية مع بداية الفصل الدراسى الثانى ، للعام الدراسي 2023/ 2024 ،حيث سيتم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية ،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بتودور تاجاريف وزير الدفاع البلغارى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا على هامش انعقاد لجنة التعاون الأولى المصرية البلغارية بالقاهرة حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الصديقين.

"أول السواح" و"رئيس المتوحدين".. حكاية الأنبا بولا قديس الرهبنة المصرية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 10 فبراير الموافق 2 أمشير وفق التقويم القبطي بتذكار نياحة القديس الأنبا بولا الملقب بـ "أول السواح" أو بـ “رئيس المتوحدين” التي له شهرة واسعة ومكانة كبيرة في قلوب جميع الأقباط، وكثير من الكنائس بنيت على اسمه تبركا بهذا القديس.

خط الرورو.. ثورة في التجارة المصرية وبوابة عبور نحو أسواق عالمية جديدة

‫ يعد ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التى حققت فيها الدولة نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، وتبذل وزارة الزراعة جهودا كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، وزيادة معدلات التصدير.

وزير الطيران يلتقي نظريه البلغارى لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات

استقبل الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية جورجي جفوز ديكوف، وزير النقل والاتصالات البلغارى لبحث سبل تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران المدني.