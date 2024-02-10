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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سحب الملفات 17 فبراير

قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل بالقوات المسلحة

صدى البلد

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة  جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير  والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2024 .

الشروط العامة للقبول

  • أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.
  • ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف.
  • أن يكون حسن السير والسلوك.
  • أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.
  • أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام.
  • أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقاً لتقييم لجنة الإختبار.
  • أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف"
  • أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة.
  • أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
  • يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 36 سنة فى 01 / 07 / 2024.
  • أن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 01 / 07 / 2024 .
  • أن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه.
  • أن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز .

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف

يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام ، كما يمنح الضابط المكلف بالصفه العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.

 يحصل الضابط المكلف على العديد من الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

 سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة إعتباراً من يوم السبت الموافق 17 / 02 / 2024 ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg ، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءاً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 22617788 / 02 .

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