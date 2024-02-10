لم ير إنسانا لـ70 عاما.. الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة الأنبا بولا أول السواح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 2 فبراير الموافق 2 أمشير وفق التقويم القبطي بتذكار نياحة القديس الأنبا بولا الملقب بـ "أول السواح" أو بـ “رئيس المتوحدين” التي له شهرة واسعة ومكانة كبيرة في قلوب جميع الأقباط، وكثير من الكنائس بنيت على اسمه تبركا بهذا القديس.

القديس الأنبا بولا

الأنبا بولا أول السواح

ونشر الاقباط على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم صور للقديس الأنبا بولا احتفالا بذكرى نياحته.

ففي مثل هذا اليوم من سنة ٥٧ للشهداء (٣٤١م)، تنيح القديس العظيم الأنبا بولا حيث ولد بمدينة طيبة وكان له أخ اسمه بطرس.

ولما توفي والدهما شرعا في قسمة الميراث بينهما، فأخذ بطرس النصيب الأكبر لأن بولا كان صغيرًا في السن، وإذ لم يتفقا مضيا إلى الحاكم ليفصل بينهما.

وفي الطريق وجدا جنازة ميت وعرف بولا أنها لأحد أغنياء المدينة فتنهد القديس وقال: "مالي إذن ومال هذا العالم الفاني الذي سأتركه وأنا عريان"، ثم قال لأخيه "ارجع بنا يا أخي، فلستُ مطالبًا لك بشيء".

وفي طريق العودة، غافل القديس بولا أخاه، وخرج إلى خارج المدينة فوجد قبرًا أقام به ثلاثة أيام، وهو يصلى طالبًا من الله أن يرشده لعمل ما يرضيه أما أخوه فإنه بحث عنه كثيرا ولما لم يجده فحزن وتأسف عما فرط منه.

أرسل الرب ملاكا للقديس بولا، وسار معه إلى البرية الشرقية الداخلية، وهناك أقام سبعين سنة لم يعاين فيها وجه إنسان وكان يلبس ثوبًا من الليف، والرب يرسل له غرابًا بنصف خبزة في كل يوم.

ولما أراد الرب إظهار بره وقداسته، أرسل ملاكا للقديس العظيم الأنبا أنطونيوس وقال له "يوجد في البرية الداخلية إنسان لا يستحق العالم وطأة قدميه، وبصلواته يُنزل الرب المطر والندى على الأرض ويأتي بالنيل في حينه". فقام القديس أنطونيوس لوقته وسار مسافة يوم، حتى أرشده الرب إلى مغارة القديس الأنبا بولا، فدخل إليه وسجد كل منهما للآخر، وجلسا يتحدثان بعظائم الله.

ولما صار المساء أتى الغراب ومعه خبزة كاملة فقال القديس بولا للقديس أنطونيوس: "الآن علمت أنك من عبيد الله، إن لي إلى اليوم تسعين سنة والرب يُرسل لي نصف خبزة كل يوم أما اليوم فقد أرسل الرب لك طعامك.

والآن أسرع وأحضر لي الحُلة التي أعطاها الملك قسطنطين للبطريرك أثناسيوس" فمضى القديس أنطونيوس وأحضر الحُلَّة وعاد بها إلى القديس، وفيما هو في الطريق رأى نفس القديس بولا والملائكة يصعدون بها. ولما وصل إلى المغارة وجده قد تنيح، فكفنه بالحُلَّة وأخذ ثوب الليف. ثم تحير كيف يحفر القبر وإذا بأسدين يشيران برأسيهما فعلم أنهما مرسلان من الله، فحدَّد لهما مكان القبر فحفراه، ثم وارى الجسد، وعاد إلى البابا وأعلمه بذلك وسلَّمه ثوب الليف فأرسل البابا رجالًا ليحملوا الجسد لكنهم لم يتعرفوا على مكانه. أما الثوب الليف فكان يلبسه البابا ثلاث مرات في السنة أثناء التقديس في الأعياد السيدية الكبرى.

القديس الأنبا بولا

اقوال القديس الأنبا بولا

ومن أقال القديس الأنبا بولا أول السواح :

من يهرب من الضيق يهرب من الله.

الانسان الحر هو ذاك الذي لا تستعبده الملذات الجسدية بل يتحكم فى الجسد بتمييز صالح وعفة.

لا تكنز خطيئتك التي صنعتها لان أفضل ما يقتنيه الانسان هو أن يقر بخطاياه امام الله ويلوم نفسه.

رئيس المتوحدين وأول السواح

والجدير بالذكر: أن الأنبا بولا معروف بـ “رئيس المتوحدين” أو بـ “أول السواح” لأنه عاش متوحدا سنوات طويلة في حياة رهبانية خفية وسط البرية لا يعلم عنه أحد سوى الله الذي كان يعوله بغراب يقدم له نصف خبزة يوميا لعشرات السنين التي امتدت إلى ثمانين سنة تقريبا.

ويلقب بأول السواح لان الآباء السواح هم من ماتوا كلية عن العالم وتزداد محبتهم للصلاة حتى يصيروا كما قال الكتاب: " أما أنا فصلاة".

وأحتفل دير القديس العظيم الأنبا بولا بمركز ناصر ( بوش ) بمحافظة بنى سويف بعيد القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح.

حيث رأس صلاة القداس الأول بكنيسة الدير القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ومجمع رهبان الدير.

كما رأس القمص فام الأنطونى وكيل دير الانبا أنطونيوس بناصر ومجمع رهبان ديرالانبا أنطونيوس القداس الثاني.

وأكد القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا بناصر أن هناك تقليد متبع منذ زمن كبير بحيث يصلى رهبان دير القديس العظيم الانبا انطونيوس عيد القديس العظيم الانبا بولا ويصلى رهبان دير القديس العظيم الأنبا بولا قداس عيد القديس العظيم الانبا أنطونيوس بحضور اعداد كبيرة من محبى القديس من شتى انحاء المحافظه والمحافظات المجاورة .

افتتاح كنيسة الاباء السواح

كما افتتح نيافة الحبر الجليل الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ، كنيسة الاباء السوح ( بالمبنى البحرى) بكنيسة القديسين الانبا انطونيوس والانبا بولا ببورسعيد ، وذلك بمناسبة عيد نياحة القديس الانبا بولا أول السواح.

وقد صلى نيافته صلوات رفع بخور عشية ثم صلاة التمجيد ، كما طاف الاباء الكهنة والشمامسة أرجاء الكنيسة حاملين ايقونة القديس وبهذه المناسبة قدم فريق الكورال الترانيم ، واختتم الانبا تادرس الاحتفالية بكلمة روحية.

القديس الأنبا بولا

15 كنيسة بأسم الانبا بولا

وهناك الكثير من الكنائس القبطية الأرثوذكسية باسم القديس الأنبا بولا أول السواح في مصر وهم:

كنيسة الأنبا بولا أول السواح، بالإسماعيلية

كنيسة الأنبا بولا أول السواح، بالشيخ زين الدين، بطهطا، بسوهاج

كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بالمنصورة، بالدقهلية

كنيسة الأنبا بولا، بأرض الجولف، بهليوبوليس، بمصر الجديدة

كنيسة الأنبا بولا، بالجباب، بطما، بسوهاج

كنيسة الأنبا بولا، بنزلة العمودين، بسمالوط

كنيسة الأنبا بولا، بمنشية عبد المنعم رياض، بشبرا الخيمة، بالقليوبية

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بالأقصر

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، ببني عطية، ببني سويف

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بعزبة جعفر، بالفشن، ببني سويف

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بفابريقة، بببا، ببني سويف

كنيسة القديسان الأنبا أنطونيوس و الأنبا بولا ، بنزلة سعيد، بطما، بسوهاج

كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بإطسا، بالفيوم

كنيسة العذراء مريم والأنبا بولا، بعرب أسمنت، بأبوقرقاص، بالمنيا

كنيسة الأنبا بولا أول السواح، بنادي الصيد، بمحرم بك، بالإسكندرية.

القديس الأنبا بولا