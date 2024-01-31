مؤسس الرهبنة في العالم.. الكنيسة تحتفل بعيد نياحة الأنبا انطونيوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، الموافق 22 من شهر طوبة وفق التقويم القبطي بتذكار نياحة القديس الأنبا أنطونيوس "أب الرهبان" ومؤسس الرهبنة في العالم.

الأنبا أنطونيوس

الأنبا انطونيوس أب الرهبان

يعتبره العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية في العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.

ولد القديس الانبا انطونيوس في بلدة قمن العروس التابعة لبني سويف حوالي عام 251 م من والدين غنيين مات والده فوقف أمام الجثمان يتأمل زوال هذا العالم، فالتهب قلبه نحو الأبدية ونحو السماء.

وفي عام 269 م إذ دخل ذات يوم الكنيسة سمع الإنجيل يقول: "إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، وتعال اتبعني" فشعر أنها رسالة شخصية تمس حياته، وعاد إلى أخته الشابة ديوس يعلن لها رغبته في بيع نصيبه وتوزيعه على الفقراء ليتفرغ للعبادة بزهد، فأصرت ألا يتركها حتى يسلمها لبيت العذارى بالإسكندرية.

سكن الشاب أنطونيوس بجوار النيل، وكان يقضي كل وقته في الصلوات بنسك شديد، لكن إذ هاجمته أفكار الملل والضجر صار يصرخ إلى الله، فظهر له ملاك على شكل إنسان يلبس رداء طويلا متوشحا بزنار صليب مثل الإسكيم وعلى رأسه قلنسوة (غطاء)، وكان يجلس يضفر الخوص، قام الملاك ليصلي ثم عاد للعمل وتكرر الأمر وفي النهاية، قال الملاك له: "اعمل هذا وأنت تستريح صار هذا الزي هو زي الرهبنة، وأصبح العمل اليدوي من أساسيات الحياة الرهبانية حتى لا يسقط الراهب في الملل.

استقر القديس في البرية وسكن في مغارة على جبل القلزم شمال غربي البحر الأحمر، يمارس حياة الوحدة هناك حاربته الشياطين علانية تارة على شكل نساء وأخرى على شكل وحوش مرعبة ولكن الله كان يساعده لينتصر عليها.

واستمر القديس على هذا الحال عشرين سنة واجتمع حوله أناس كثيرون ليتتلمذوا على يديه وآخرون يطلبون الشفاء من أمراضهم فخرج إليهم القديس واستفادوا كثيراً من إرشاداته وصنع الله على يديه آيات وأشفية كثيرة، وتتلمذ له كثيرون وسكنوا في مغارات كثيرة حول مغارته، وصار أباً ومرشداً لهم، وبذلك أَسس أول نظام رهباني في العالم كله حتى دُعي بحق أنطونيوس أب الرهبان.

ونزل إلى الإسكندرية مرتين، الأولى سنة 311م أثناء اضطهاد مكسيميانوس قيصر ليشجع المؤمنين على الثبات في الإيمان وكان يزور المسجونين ويقوى عزائمهم.

والثانية سنة 355م ليدافع عن الإيمان القويم ويقف إلى جوار البابا القديس أثناسيوس الرسولي ضد الأريوسيين، وكان يحترمه الملوك ويكرمه كل الناس وذهب إليه في إحدى المرات بعض الفلاسفة يناقشونه فانذهلوا من عِلمه وكتب الإمبراطور قسطنطين رسالة مُظهِراً شوقه العظيم لرؤيته، وطالباً الصلاة من أجله ومن أجل المملكة فرد عليه القديس برسالة باركه فيها، طالباً السلام للمملكة وللكنيسة، وأوصاه فيها بما فيه خلاص نفسه ونجاح مملكته.

الأنبا انطونيوس

من كلمات الأنبا أنطونيوس

حياتنا وموتنا هما مع قريبنا، فإن ربحنا قريبنا نربح الله، وإن أعثرنا قريبنا نخطئ ضد المسيح.

يأتي وقت فيه يصاب البشر بالجنون، فإن رأوا إنسانًا غير مجنون، يهاجمونه، قائلين: أنت مجنون، إنك لست مثلنا.

الطاعة مع الزهد يهبان البشر سلطانا على وحوش البرية.

ويعيشوا الرهبان حتى الآن داخل "القلاية" أي مسكن الراهب كما يسمى بالمسيحية، ويكتفى الراهب فقط بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس، وحضور الصلوات والتسبيحات المسيحية، ويبتعد عن كافة شهوات الحياة ويكتفى بالصلاة والصوم فقط، ينعزل الراهب عن أهله ويعيش داخل الدير برغبته الكاملة.

وهناك ثلاثة أنواع من الرهبنة في مصر:

الأولى رهبنة التوحد: وفيه يسكن الراهب منفردًا، وأسسه القديس الأنبا أنطونيوس وتفرعت منه صورة خاصة كالحبساء والسواح. رهبنة الشركة: أنشأه القديس الأنبا باخوميوس، وفيه يحيا الرهبان جماعات يصلون الصلوات المختلفة مجتمعين، وينقسمون في العمل إلى فرق حسب عمل أياديهم، ومن هذا النمط أنشأ الأنبا باخوميوس اديرته وتُسمى أديرة الشرِكة. الفردية المترابطة: أي الحياة الفردية في تناسق مع الجماعة وأنشأه القديس الأنبا مغاريوس، وفيه عاش البعض في قلال منفردين، وبعضهم عاش جماعات، وكانوا يجتمعون مساء كل سبت في الكنيسة يستمعون لتعليم الشيوخ، ويسبحون حتى الصبح ثم يحضرون القداس ويتناولون الطعام سويًا صباح الأحد.

الرهبان

رسامة شمامسة جدد في عيده

وفي طقس رسامة الراهب، يحضر الشخص الذي يريد أن يترهب، وتوضع ثيابه على المذبح من المساء إلى الصباح لتحضر صلاة نصف الليل وصلاة باكر، ثم يقوم رئيس الدير برشمه باسمه الرهباني الجديد، ويقضي تلك الليلة في الصلاة ساهرين.

وبعد صلاة باكر، يرقد الشخص الذي يريد أن يترهب على الأرض مثل الميت، أمام الهيكل، ويفرش عليه ستر وتبدأ الصلوات والتي يتخللها صلاة الموتى أو كما تُسمي في المسيحية صلاة الراقدين، حيث حسب المعتقد الكنسي من ترهبن يُعتبر مات عن العالم، ويكرس الشخص ليصبح راهبًا.

والجدير بالذكر صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي أمس، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة المعادي، وذلك في إطار احتفالات الكنيسة بعيد شفيعها، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية في الثاني والعشرين من شهر طوبة من كل عام.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا دانيال صلوات رسامة 83 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

رسامة شمامسة جدد

27 كنيسة بأسم الأنبا انطونيوس

وهناك الكثير من الكنائس القبطية الأرثوذكسية باسم القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان في مصر ومنها:

كنيسة الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، بأرض اللواء، بالعجوزة، بالجيزة.

كنيسة الأنبا أنطونيوس القديس، بكفر سليمان تادرس، بميت غمر، بالدقهلية.

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بالأقصر.

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، ببني عطية، ببني سويف.

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بعزبة جعفر، بالفشن، ببني سويف.

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بفابريقة، بببا، ببني سويف.

كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوي، باللبان، بالإسكندرية.

كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالزقازيق، بالشرقية.

كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالسويس.

كنيسة الأنبا أنطونيوس، بالمنيا.

كنيسة الأنبا أنطونيوس، بباسوس، بالقناطر الخيرية، بالقليوبية.

كنيسة الأنبا أنطونيوس، بأطلس، بحلوان، بالقاهرة.

كنيسة الأنبا أنطونيوس، بشبرا، بالقاهرة.

كنيسة الأنبا أنطونيوس، بطه شبرا، بقويسنا، بالمنوفية.

كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بأبو شوشة، بأبو تشت، بقنا.

كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بإطسا، بالفيوم.

كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بالمحلة، بالغربية.

كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، ببنغازي، بليبيا.

كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بحوش عيسى، بالبحيرة.

كنيسة القديسان الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بنزلة سعيد، بطما، بسوهاج.

كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، بالمنصورة، بالدقهلية.

كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس، بالديابية، بالوسطى، ببني سويف.

كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس، بمحرم بك، بالإسكندرية.

كنيسة القديس جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، بالنزهة، بمصر الجديدة، بالقاهرة.

كنيسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس، بمنقطين، بسمالوط، بالمنيا.

كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بالمعادي، بالقاهرة.

كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس، ببدر، بالقاهرة.