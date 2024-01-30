البابا تواضروس يستقبل أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي لمناقشة أمور الخدمة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ناقش مع نيافته قداسةُ البابا بعض الأمور الخاصة بخدمة نيافته في الإيبارشية.