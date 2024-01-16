قداسة البابا تواضروس الثاني يجتمع برهبان دير "الأنبا أنطونيوس" بكريفلباخ

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، ألمانيا، وذلك عبر تطبيق ZOOM على شبكة الإنترنت.

سبق لقاء قداسته مع رهبان الدير لقاءً عقده مع مجمع كهنة إيبارشية جنوبي ألمانيا.

يأتي ذلك في إطار متابعة قداسة البابا الرعوية لشؤون الدير والإيبارشية، بعد نياحة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس الدير، وايبارشية جنوبي ألمانيا، الذي تنيح (توفي) في شهر أغسطس الماضي.

ناقش قداسته خلال اللقاء مع الآباء الرهبان تدبير العمل داخل الدير واستمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم وأدار معهم حوارًا حول ما تم طرحه من آراء.

وحضر اللقاء نيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والنائب البابوي للدير ولإيبارشية جنوبي ألمانيا.