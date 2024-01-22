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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قداسة البابا يستقبل رئيس المكتبة الوطنية للبرازيل| صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في مقر المكتبة البابوية بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الاثنين، ماركو لوكيزي، رئيس المكتبة الوطنية في البرازيل.

رحب قداسة البابا بضيفه، ثم تكلم عن الكنيسة القبطية وتاريخها، وعلاقاتها مع كنائس العالم.

كما تناول قداسته العلاقة الطيبة التي تربطها بالحكومة المصرية ومؤسسة الأزهر، مؤكدًا على أن الكنيسة تؤسس علاقاتها مع كافة الكيانات على أساس ترسيخ المحبة وصنع السلام.

ومن جانبه أعرب رئيس مكتبة البرازيل الوطنية عن انبهاره بالمكتبة البابوية التي تحوي العديد من المراجع الخاصة بتاريخ الكنيسة القبطية والدراسات القبطية، مما يتيح فرصة كبيرة لاستقبال الباحثين ويسهل لهم امكانية عمل دراساتهم.

البابا تواضروس 
البابا تواضروس 
قداسة البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الثاني المكتبة البابوية البرازيل المكتبة الوطنية الأنبا الانبا بيشوي بوادي النطرون

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