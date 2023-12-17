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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البابا فرانسيس: البطريركية بالقدس تفضح أفعال إسرائيل باستهداف الأديرة في غزة

غزة
غزة

قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إن قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت أم وابنتها كانتا تحتميان داخل دير العائلة المقدسة للراهبات في غزة، حيث يقول قادة الكنيسة إنهما قتلا برصاص قناص من جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأضاف البابا الفرانسيس في بيان له: "ما زلت أتلقى أخبارًا خطيرة ومحزنة للغاية بشأن غزة، حيث أصبح المدنيون العزل هدفاً للقنابل وإطلاق النار، وقد حدث هذا حتى داخل دير العائلة المقدسة، حيث لا يوجد إرهابيون بل عائلات وأطفال ومرضى وذوو إعاقات وأخوات".

وقال فرنسيس: "لهذا السبب يقول الكتاب المقدس أن الله يضع حدا للحرب... يكسر القوس والرمح يقطعه. دعونا نصلي إلى الرب من أجل السلام".

وأعلنت البطريركية اللاتينية في القدس، التي تشرف على الكنائس الكاثوليكية في قبرص والأردن وإسرائيل وغزة والأراضي الفلسطينية، وفاه الأم وأبنتها في بيان يوم السبت. 

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس إن غالبية العائلات المسيحية داخل غزة لجأت إلى داخل الدير منذ بداية الحرب، مضيفة أن دبابات الجيش الإسرائيلي استهدفت أيضًا دير الأم تريزا للراهبات، الذي يضم 54 شخصًا من ذوي الإعاقة وهو مكتظ بالسكان، والذي هو جزء من مجمع الكنيسة.

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