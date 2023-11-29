بأسف شديد.. الفاتيكان يعلن موقف البابا فرانسيس من حضور مؤتمر المناخ بالإمارات

أعلن المقر البابوي بالفاتيكان ، أنه تقرر إلغاء رحلة البابا فرانسيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تعقد في دبي؛ وفقا لما ذكرته أخبار الفاتيكان.

وقال المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، في بيان له، إنه: "على الرغم من أن الوضع الصحي العام للبابا قد تحسن فيما يتعلق بالأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الذي كان يعاني منه، فقد طلب أطباؤه عدم القيام بزيارته المقررة إلى دبي في الأيام المقبلة، بمناسبة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".

وكان من المقرر أن يغادر البابا البالغ من العمر 86 عاما يوم الجمعة 1 ديسمبر لمخاطبة مؤتمر الأطراف (COP28)، في مدينة إكسبو، دبي يوم السبت؛ وكان حضوره سيجعله أول بابا يخاطب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. ويوم الأحد، تم تعيين الحبر الأعظم لافتتاح جناح الإيمان على هامش الحدث.

ولكن من أجل تسهيل تعافي البابا، تم تأجيل بعض الارتباطات الهامة المقرر عقدها في هذه الأيام، وفقا لما ذكرته أخبار الفاتيكان.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن صحة فرانسيس تتحسن بعد أن أجبرته الأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي على إلغاء جمهوره.

ووفقا لبيان الفاتيكان، وافق البابا على عدم السفر "بأسف شديد".

وأضاف البيان، أنه سينظر في الطرق التي يمكن لزعيم الروم الكاثوليك في العالم من خلالها المساهمة في مناقشات المناخ عن بعد.

ومؤتمر الأطراف هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي أنشئت في عام 1992. ومن المقرر أن يشارك ممثلو 197 دولة وقعت أو "أطرف" في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في المقام الأول من خلال المناقشات والمفاوضات.

وتشمل بعض الشخصيات البارزة التي أكدت حضورها حتى الآن،، والملك البريطاني تشارلز الثالث، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك. ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن سيتم تمثيل البلاد من قبل كبار المسؤولين مثل المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري.