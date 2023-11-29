عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بأسف شديد.. الفاتيكان يعلن موقف البابا فرانسيس من حضور مؤتمر المناخ بالإمارات

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أعلن المقر البابوي بالفاتيكان ، أنه تقرر إلغاء رحلة البابا فرانسيس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تعقد في دبي؛ وفقا لما ذكرته أخبار الفاتيكان.

وقال المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، في بيان له، إنه: "على الرغم من أن الوضع الصحي العام للبابا قد تحسن فيما يتعلق بالأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الذي كان يعاني منه، فقد طلب أطباؤه عدم القيام بزيارته المقررة إلى دبي في الأيام المقبلة، بمناسبة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".

وكان من المقرر أن يغادر البابا البالغ من العمر 86 عاما يوم الجمعة 1 ديسمبر لمخاطبة مؤتمر الأطراف (COP28)، في مدينة إكسبو، دبي يوم السبت؛ وكان حضوره سيجعله أول بابا يخاطب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. ويوم الأحد، تم تعيين الحبر الأعظم لافتتاح جناح الإيمان على هامش الحدث.

ولكن من أجل تسهيل تعافي البابا، تم تأجيل بعض الارتباطات الهامة المقرر عقدها في هذه الأيام، وفقا لما ذكرته أخبار الفاتيكان.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن صحة فرانسيس تتحسن بعد أن أجبرته الأنفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي على إلغاء جمهوره.

ووفقا لبيان الفاتيكان، وافق البابا على عدم السفر "بأسف شديد".

وأضاف البيان، أنه سينظر في الطرق التي يمكن لزعيم الروم الكاثوليك في العالم من خلالها المساهمة في مناقشات المناخ عن بعد.

ومؤتمر الأطراف هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي أنشئت في عام 1992. ومن المقرر أن يشارك ممثلو 197 دولة وقعت أو "أطرف" في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في المقام الأول من خلال المناقشات والمفاوضات.

وتشمل بعض الشخصيات البارزة التي أكدت حضورها حتى الآن،، والملك البريطاني تشارلز الثالث، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك. ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن سيتم تمثيل البلاد من قبل كبار المسؤولين مثل المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري.

اتفاقية الأمم المتحدة الامارات العربيه المتحده الأمم المتحدة الأمم المتحدة للمناخ التهاب الجهاز التنفسي البابا فرانسيس الجهاز التنفسي الروم الكاثوليك المتحدث باسم الفاتيكان الملك البريطاني تشارلز الملك البريطاني تشارلز الثالث تشارلز الثالث دولة الإمارات العربية المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

محمود محيي الدين لـ صدى البلد: برامج تعليمية جديدة بجامعة النيل الأهلية.. ومصر تتميز بالطفرة النوعية في التنمية المستدامة

رسالة مباشرة إلى إثيوبيا "الأمن المائي المصري لا تراجع ولا استسلام".. وزير الخارجية يضع العالم أمام مسئولياته في بيان الأمم المتحدة

5 رسائل نارية حول سد النهضة.. نص بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

اتفاقات اقتصادية واستثمارات بالمليارات.. البيان الختامي لزيارة ولي العهد السعودي إلى الهند

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

محيي الدين يشارك في فعاليات قمة أفريقيا للمناخ وأسبوع أفريقيا للمناخ في نيروبي

ترشيحاتنا

هشام آمنة: 395.3 مليون جنيه مبيعات مبادرة سند الخير خلال 81 أسبوعا

القاهرة الإخبارية: مسؤولون أمنيون مصريون يبحثون مع نظرائهم القطريين سبل تمديد الهدنة الإنسانية

رئيسة المجر تستمتع بجمال الغردقة في جولة سياحية استثنائية

قيادي بـ حـ. مـ. اس: الحركة تعمل تعمل مع كل الأطراف وخصوصا قطر ومصر لإطالة الهدنة

لم أخرج الزكاة عدة سنوات فهل يجب قضاؤها أم التوبة تكفي.. الإفتاء ترد

انهيار كامل.. روسيا تكشف أثر السياسة الأمريكية على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

هل شركات المقاطعة من فعلت ذلك؟| تقليد مشروب سبيرو سباتس بالأسواق

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

فيديو

شاهد| إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد أنا دمي فلسطيني

آخرهم يوسف الشريف.. نجوم انفصلوا عن زوجاتهم في عام 2023

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ