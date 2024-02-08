«التعليم من أجل البيئة».. محاضرة توعوية بمؤتمر «الرهبنة الفرنسيسكانية» |صور

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمحاضرتين، في المؤتمر الذي تعقده الرهبنة الفرنسيسكانية لنخبة من مدرسي المدارس الفرنسيسكانية، تحت عنوان: «تعليم لأجل حماية البيئة والتربية على حب المخلوقات»، والمنعقد في الفترة من: ٥ حتى ٨ فبراير ٢٠٢٤م، بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيكان بالمقطم.

وألقى الدكتور محمد العجمي - أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، محاضرة توعوية بعنوان: «التعليم من أجل البيئة» أكد خلالها على أن المعلم ركيزة أساسية في بناء الحضارات، فلا بد أن يكون قدوة ومثالا يحتذى به حتى يجد فيه الطلاب القدوة الحسنة، وضرورة امتلاك المفاتيح المناسبة للطلاب حتى يكون المعلم ناجحًا، كما تناول أبرز المشكلات البيئية ومنها: التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتدمير طبقة الأوزون، ودور التعليم في مواجهة المشكلات البيئية.

كما أشار إلى أن طريق حماية البيئة هو الاتجاه إلى المدرسة الخضراء، وهو التعليم الذي يسعى إلى التنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه في سائر عناصر العملية التعليمية بكفاءة عالية وفق معايير صديقة للبيئة، مما يوفر الوقت والمال والإمكانات البشرية، ويرسخ قيم الحفاظ على البيئة وحمايتها في الطلاب، وضرورة التعاون مع المشاركة من كافة مؤسسات المجتمع للحفاظ على البيئة وحمايتها من المخاطر، وأهمية الوعي البيئي على المستوى المعرفي والتشريعي.

في نهاية المحاضرة، دار نقاش مفتوح مع المشاركين في المؤتمر، كما قدمت الرهبنة الفرنسيسكانية درع المؤتمر للدكتور محمد العجمي؛ تقديرا لمشاركته الفعالة ومحاضرته القيمة في المؤتمر.

IMG-20240208-WA0038

IMG-20240208-WA0039

IMG-20240208-WA0040