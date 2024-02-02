اخبار مصر| تعيين نواب لرؤساء محاكم.. تحرك أسعار الدواجن وإجراءات للسيطرة على سوق اللحوم قبل رمضان

اخبار مصر ...ترتفع أسعار الدواجن يوما بعد يوم فى المزرعة وكذلك لدى المستهلكين حتى أن بعض المربيين توقفوا عن إنتاج دورات ، وكذلك بعض المحال أغلقت نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن ، والذي حدث نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 3لسنة 2024 بتعيين نواب لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم ابتدائية.

الرئيس السيسي: مصر تدعم جميع الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

السيسي يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ودعم جهود حماية وحدتها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، السيد محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

أثار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة ووصول كيلو اللحوم البلدي البقرى بين 350 و400 جنيه خلال الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا بين المواطنين، إذ يستعدون لشهر رمضان الكريم والذي يزداد فيه الإقبال على اللحوم.

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مع كندا لتعزيز الزراعة الذكية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) ملايين دولار کندي.

بروتوكول لـ إعادة تدوير المخلفات والتخلص من البقايا الخطرة بطرق آمنة| تفاصيل

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجمعية التعاونية الإنتاجية لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية والصلبة والسائلة.

بعد إثارة الجدل حول مشروع القرن.. خبير أثري يكشف أسرار وآثار منكاورع

قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر أن الملك "من_كاو_رع" قد إتصف بالتقوي والورع، فسبق في عدالته جميع الملوك السابقين، بل وإمتدحه المصريون أكثر من أي ملك آخر ممن سبقوه،

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

ترتفع أسعار الدواجن يوما بعد يوم فى المزرعة وكذلك لدي المستهلكين حتى أن بعض المربيين توقفوا عن إنتاج دورات ، وكذلك بعض المحال أغلقت نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن ، والذي حدث نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف ، ونقص الأمصال واللقاحات .

حقيقة توقف السد العالى عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه

قال هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن ما أشيع عن تأثر محطة السد العالى أو تعطل أى من الوحدات نتيجة نقص المياه عار تماما عن الصحة .

مصر للطيران تتعاقد مع Hainan الصينية لخدمة رحلاتها بمطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عن تعاقدها مع شركة Hainan الصينية من خلال وكيل خدمتها بمصر المكتب العالمي للطيران، وذلك لتقديم خدمات المناولة الأرضية لطائرات الشركة الصينية بمطار القاهرة الدولي، حيث بدأت في تنظيم رحلاتها للقاهرة مرة أخرى بعد توقف الرحلات منذ عام 2010.

1667 قرية تشهد خدمات ومشروعات جديدة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

الوزراء يكشف حقيقة زيادة المواد البترولية

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.

زاهي حواس يناقش كتاب "الميتافيرس وNFT والفن الرقمي" بمعرض الكتاب

ناقش الدكتور زاهى حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، كتاب "الفن والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين" "الميتافيرس و NFT والفن الرقمي" في معرض القاهرة الدولي للكتاب لمؤرخة الفن الدكتورة سارة عبد ربه.

مركز معلومات الوزراء يُشيد بالتنظيم والإقبال في معرض الكتاب

أشاد مسؤول بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومسؤول جناح المركز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب محمد عبد الله بالتنظيم الجيد للمعرض في دورته الحالية والإقبال الكثيف من الجمهور.

أمطار ورياح وثلوج وانخفاض درجات الحرارة.. والأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدم استقرار الطقس يوم الجمعة الموافق 2 فبراير، خاصة على السواحل الشمالية وفي محافظة البحيرة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة، وتكون مصحوبة برعد وحبات البرد على بعض المناطق بالمحافظة.

الحرمان من الميراث والإقصاء.. سهام جبريل تكشف أشد ما تعانيه المرأة في مصر| فيديو خاص

يعد الحرمان من الميراث والإقصاء الاجتماعي من أهم تعد لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة من أهم أذرع المجلس للوصول لكل فتاة وامرأة في محافظات مصر حتى الحدود، وعن دور اللجنة وأهم ما يواجه المرأة المصرية كان لنا هذا الحوار مع الدكتورة سهام جبريل مقررة اللجنة.

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم

يستعد أصحاب المعاشات، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، لصرف معاشاتهم عن شهر فبراير، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات وذويهم مستحقي الصرف نحو 11 مليونًا.