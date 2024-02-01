مصر للطيران تتعاقد مع Hainan الصينية لخدمة رحلاتها بمطار القاهرة

أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية عن تعاقدها مع شركة Hainan الصينية من خلال وكيل خدمتها بمصر المكتب العالمي للطيران، وذلك لتقديم خدمات المناولة الأرضية لطائرات الشركة الصينية بمطار القاهرة الدولي، حيث بدأت في تنظيم رحلاتها للقاهرة مرة أخرى بعد توقف الرحلات منذ عام 2010.

وصرح المهندس إبراهيم فوزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بأن الشركة تستهدف تقديم خدماتها لأكبر عدد من شركات الطيران بالمطارات المصرية، خاصة في ظل تنامي الحركة السياحية.

وأوضح أن الشركة ستسعى جاهدة خلال الفترة القادمة لتوسيع نطاق خدماتها خلال الفترة القادمة بما يخدم حركة الطيران والسياحة المتزايدة.

وأضاف فوزي أن شركة Hainan ستقوم بتشغيل 3 رحلات أسبوعيا ومن المتوقع زيادتها إلى 4 رحلات أسبوعيا مع بدء الموسم الصيفي بطائرات من طراز بوينج B787 وأيرباص A330.

وكان في استقبال أولى رحلات الشركة الصينية المهندس إبراهيم فوزي وقيادات وزارة الطيران المدني ووزارة السياحية وكذلك مسئولو الشركة الصينية، والذين أشادوا بالخدمة المقدمة والتعاون المبذول بين جميع الأطراف المنوطة بتقديم الخدمة للشركة.

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