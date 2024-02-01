بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

ترتفع أسعار الدواجن يوما بعد يوم فى المزرعة وكذلك لدي المستهلكين حتى أن بعض المربيين توقفوا عن إنتاج دورات ، وكذلك بعض المحال أغلقت نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن ، والذي حدث نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف ، ونقص الأمصال واللقاحات .



ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 1-2-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات

أسعار الدواجن اليوم

حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 83 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 95 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 102 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 100

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 200 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 144 ل 154 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 144 ل 150 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.





وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن زيادة أسعار الأعلاف بالأسواق السبب الرئيسي في زيادة أسعار الدواجن حيث ترتفع كل يوم حتى وصلت نسبة الارتفاع إلي 40% .

أسعار الأعلاف

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن المربيين يرثون حالهم ومنهم من توقف عن الإنتاج بالفعل ، مشيرًا إلى أن مستلزمات الإنتاج غير متوافرة والاسعار غير طبيعية فطن الذرة تجاوز 20 الف جنيه في حين وصل طن فول الصويا الى 47 الف جنيه وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الذى وصل الى 71 جنيه.

وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " إلي أن أن هناك مشكلة من توافر مستلزمات الإنتاج موضحا ان نسبة استيرادنا من مستلزمات الإنتاج تتراوح من 80 % من الذرة وحوالي 95 % صويا وهذه النسبة كبيرة جداً ، كما تعد الأعلاف 70 % من تكاليف الإنتاج