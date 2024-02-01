ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

أثار ارتفاع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة ووصول كيلو اللحوم البلدي البقرى بين 350 و400 جنيه خلال الساعات القليلة الماضية جدلا واسعا بين المواطنين، إذ يستعدون لشهر رمضان الكريم والذي يزداد فيه الإقبال على اللحوم.

خطوات استباقية

وتستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال موسم شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى المبارك من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية، من خلال استيراد كميات كبيرة من العجول الحية، كما تطرح كميات من اللحوم أمام المواطنين فى منافذها بأسعار مخفضة، مما سوف يسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة قبل رمضان .



وفى هذا الصدد، قال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة دائما تحرص على اتخاذ إجراءات الاستيراد قبل الموسم بشهور منعًا لتأخير اللحوم عن الأسواق خاصًة فى ظل ارتباك حركة النقل والشحن، وذلك لطرحها أمام المواطنين قبل رمضان وعيدي الفطر والأضحى المبارك.



تأمين الغذاء

وأشار "إبراهيم" لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك جهود عظيمة تقوم بها القيادة السياسية لتأمين غذاء المصريين على الرغم من الأزمات العالمية التي تضرب العالم .

وأضاف أن لحوم وأضاحي وزارة الزراعة تتميز عن اللحوم في الأسواق بالخارج ليس فقط في الأسعار، ولكن أيضًا من حيثُ الجودة والرقابة لأنه سواء اللحوم الحمراء أو الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة فإنها من ماشية تربت في مزارع قطاع الإنتاج بالوزارة .

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

توفير اللحوم



وأضاف القصير أنه فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية الإحتياجات وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم والعيدين الفطر والأضحى المبارك، فقد وافقت وزارة الزراعة على استيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافه إلى 120 ألف رأس عجول للتربيه والتسمين وذلك من مناشئ متعددة.

وأشار إلى أن هذه الأعداد، وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد وبالإضافة إلى إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة

أسعار اللحوم بوزارة الزراعة

يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي من 230 ل 250 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم

وشهدت أسعار اللحوم البلدية ارتفاعًا مفاجئًا منذ أيام وصل إلى 80 جنيهًا في بعض المناطق، إذ وصل كيلو اللحمة إلى 400 جنيهًا

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 290 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 360 لـ 420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

حققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيها للكيلو