نقيب الفلاحين يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم

طالب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن منها إيقاف المجازر شهر على الأقل وتشديد الرقابة على ذبح اللحوم البتلو والعشر.

وكشف "أبو صدام"، خلال لقائه مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم هو الاستيراد وارتفاع سعر الدولار ، فضلا عن وجود ٤٠٪ عجز في اللحوم الحمراء، ولدينا عجز في الدواجن ٥٪ ، والأسماك ١٥٪ .

ولفت، إلى وجود مشاكل عديدة منها ارتفاع عدد السكان وانهيار الثورة الداجنة في القرى الريفية، بالإضافة إلى اتباع بعض العادات السيئة مثل: الإقبال على شراء الحيوانات حية والابتعاد عن شراء المجمدات.