بعد ارتفاع أسعار اللحوم.. طلب عاجل من شعبة القصابين للحكومة.. فيديو

كشف هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية.

وقال هيثم عبد الباسط في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" العجول المتواجدة في السوق قديمة والعلف المتواجد في الأسواق قديم قبل أي زيادة في أسعار الدولار ، فلماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل".

وأضاف هيثم عبد الباسط :" أطالب الحكومة بتحديد نسبة ربح لمستوردي اللحوم من الخارج كي لا تتساوى أسعار اللحوم المستوردة باللحوم البلدي ".

وتابع هيثم عبد الباسط :" لازم وزارة الزراعة تتدخل وتقوم باستيراد العجول من الخارج من أجل إحداث حالة من التوازن في السوق "، مضيفا:" لازم الحكومة تضرب بيد من حديد على مستوردي اللحوم والعجول من الخارج ".

واكمل هيثم عبد الباسط :" اللحوم المستوردة في الثلاجات متواجدة قبل العيد الكبير بشهر وهل من المعقول أن يتم رفع أسعار اللحوم المستوردة كي تباع بـ 260 جنيه للكيلو "، مضيفا:" لابد من قفل المجازر لمدة شهر لتحسين الأوضاع في سوق اللحوم المصرية ".