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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك مفاجيء في أسعار اللحوم .. رئيس شعبة القصابين يوضح

اللحوم
اللحوم

قال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إنّه ينتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات من أجل تحسين أسعار اللحوم في السوق.

أضاف "عبدالباسط"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "مصر دولة غير منتجة، وطالما نستورد اللحوم، فإن الحكومة يجب أن تدعم كبار المربين وليس الصغار، بمعنى أوضح، العجول التي نستوردها من الخارج في عيد الأضحى هي عجول قديمة والعلف القديم سعره قديم والمجمدات سعرها قديم، أي أن كل هذه المنظومة بسعر قديم، ونسأل المستوردين لماذا رفعوا الثمن".

وتابع خلال تعليقه على التحرك المفاجئ في أسعار اللحوم بواقع 80 جنيه، قائلا: "العجول الكولومبي والإسباني والعجول التي تعامل بمعاملة العجول البلدية وتذبح في المجازر بأختام بلدية كانت تباع حية في العيد الكبير بـ100 جنيه، هل يعقل أن العجول ذاتها ترتفع ويصل ثمنها إلى 170 جنيه".

وواصل: "أتمنى من الحكومة المصري مراعاة الجانب الاجتماعي الذي تمر به الأسر المصرية، ويجب أن تضع هامش ربح لكبار المستوردين حتى يتم ضبط السوق من أول السنة حتى نهايتها". 
 

شعبة القصابين اتحاد الغرف التجارية اللحوم المربين العجول

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