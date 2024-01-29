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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. رئيس شعبة القصابين يعلن التفاصيل

صدى البلد

كشف مصطفى محمد وهبة رئيس شعبة القصابين أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في السوق المصري وتخطيها حاجز الـ 400 جنيه.

 

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قال مصطفى محمد وهبة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  ارتفاع أسعار اللحوم تم بالتدريج  خلال الأسابيع الماضية ".

أضاف مصطفى محمد وهبة :" ارتفاع أسعار اللحوم البلدي يرجع إلى نقص المعروض لان العجول والخرفان يتم تصديرها للخارج ".

وتابع مصطفى محمد وهبة :" خلال شهر مارس سوف تستقر الأمور بشكل كبير مع دخول الموسم الجديد من لحوم الكندوذ والضاني ".

واكمل مصطفى محمد وهبة :"  يجب تشديد الرقابة للتأكيد على ذبح العجول والأبقار داخل المجازر ".

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