عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

اقفلوها شهرين .. أصحاب المحلات الصغيرة يعلنون العصيان على المـ جازر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم

ارتفاع أسعار اللحوم
ارتفاع أسعار اللحوم

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق؛ لتصل إلى أسعار قياسية خلال وقت قصير، بزيادات متفاوتة ما بين أسعار اللحوم في المناطق الراقية عن الشعبية، وتراوحت ارتفاعات أسعار اللحوم ما بين 35 جنيهًا و140 جنيهًا في أقل من 7 أيام.

مصر.. تعرف على أسباب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة | سكاي نيوز عربية
ارتفاع أسعار اللحوم

ارتفاع أسعار اللحوم

أرجع التجار ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية إلى الزيادات في سعر الأعلاف إضافة إلى قلة المعروض من اللحم في السوق، مشيرين إلى أنه لا يوجد عجول لبيعها وعليه لا يوجد لحم في المحلات، لذلك ارتفعت أسعار اللحوم.

ومن جانبه، علق هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين “الجزارين” باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، إذ وصل سعر الكيلو الواحد لأكثر من 400 جنيه.

txt

شعبة القصابين توضح أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. فيديو

txt

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

وأضاف عبدالباسط، خلال تصريحات تليفزيونية، الأحد، إن أسعار اللحوم ارتفعت بنحو 20% منذ بداية العام الجديد 2024.

وأضاف أنه رغم ارتفاع السعر إلى 400 جنيه إلا إنه غير مرضي لأصحاب المحلات الصغيرة، والذين يطالبون بغلق المجازر لمدة شهر، مناشدًا الحكومة بتشكيل حكومة حرب لحل هذه الأزمة والسيطرة على الأسواق.

وأرجع رئيس شعبة القصابين ارتفاع أسعار اللحوم إلى ارتفاع أسعار أعلاف المواشي والغنم، متابعًا: «طول ما مصر لا تنتج الأعلاف وتقوم بالاستيراد سيكون هناك مشكلة».

وأوضح: «العجول الموجودة دخلت منذ فترة طويلة، حتى الأعلاف الموجودة تم استيرادها منذ فترات طويلة بالسعر القديم، ويجب أن يسأل في ذلك المستوردين والمربين الكبار، وليس صغار المربين».

وذكر تقرير وحدة بحوث الغرفة التجارية، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 210 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 240 جنيهات.

txt

ستر وعافية.. قافلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة بالجيزة

txt

الزراعة: تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان لتحقيق الأمن الغذائي

وأشار إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و 320 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.

وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و 50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.

اللحوم اسعار اللحوم ارتفاع أسعار اللحوم الأعلاف سعر الأعلاف اللحم الجزارين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

موضوعات متعلقة

رئيس شعبة القصابين عن ارتفاع أسعار اللحوم: السبب احتكار كبار المستوردين ومربي العجول

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

230 جنيها للمفروم.. أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 يناير 2024

ترشيحاتنا

البحث عن الكنز .. أدمن صفحة الفيس بوك المثيرة فى قبضة الأمن

لتنسيق الخطط بشأن غزة.. اجتماع مسئولي الأمن القومي لـ4 دول عربية في الرياض

أنباء عن قصف إسرائيلي.. انفجارات تهز السيدة زينب بدمشق

هشام آمنة: إزالة 675مبنى مخالفا واسترداد 706 فدادين بالموجة الـ22 لإزالة التعديات

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إصدار نقود إلكترونية دون ترخيص.. تفاصيل

هل السلام قبول الآخر ولو كان محتلا.. شيخ الأزهر يرد على المزاعم الصهيونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

تحذيرات من شرائها.. نوع من القلاية الهوائية المنتشرة بالأسواق تسبب السرطان والعقم

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ