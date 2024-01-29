اقفلوها شهرين .. أصحاب المحلات الصغيرة يعلنون العصيان على المـ جازر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق؛ لتصل إلى أسعار قياسية خلال وقت قصير، بزيادات متفاوتة ما بين أسعار اللحوم في المناطق الراقية عن الشعبية، وتراوحت ارتفاعات أسعار اللحوم ما بين 35 جنيهًا و140 جنيهًا في أقل من 7 أيام.

ارتفاع أسعار اللحوم

ارتفاع أسعار اللحوم

أرجع التجار ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية إلى الزيادات في سعر الأعلاف إضافة إلى قلة المعروض من اللحم في السوق، مشيرين إلى أنه لا يوجد عجول لبيعها وعليه لا يوجد لحم في المحلات، لذلك ارتفعت أسعار اللحوم.

ومن جانبه، علق هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين “الجزارين” باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، إذ وصل سعر الكيلو الواحد لأكثر من 400 جنيه.

وأضاف عبدالباسط، خلال تصريحات تليفزيونية، الأحد، إن أسعار اللحوم ارتفعت بنحو 20% منذ بداية العام الجديد 2024.

وأضاف أنه رغم ارتفاع السعر إلى 400 جنيه إلا إنه غير مرضي لأصحاب المحلات الصغيرة، والذين يطالبون بغلق المجازر لمدة شهر، مناشدًا الحكومة بتشكيل حكومة حرب لحل هذه الأزمة والسيطرة على الأسواق.

وأرجع رئيس شعبة القصابين ارتفاع أسعار اللحوم إلى ارتفاع أسعار أعلاف المواشي والغنم، متابعًا: «طول ما مصر لا تنتج الأعلاف وتقوم بالاستيراد سيكون هناك مشكلة».

وأوضح: «العجول الموجودة دخلت منذ فترة طويلة، حتى الأعلاف الموجودة تم استيرادها منذ فترات طويلة بالسعر القديم، ويجب أن يسأل في ذلك المستوردين والمربين الكبار، وليس صغار المربين».

وذكر تقرير وحدة بحوث الغرفة التجارية، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 210 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 240 جنيهات.

وأشار إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و 320 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.

وحسب تقارير وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تستورد ما بين 40 و 50% من اللحوم، وهو ما يقارب مليونا ومائتي طن من اللحوم سنويا، والنسبة المتبقية من اللحوم البلدية.