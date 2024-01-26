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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ستر وعافية.. قافلة للتحالف الوطني للعمل الأهلي لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة بالجيزة

قافلة لتوزيع اللحوم
قافلة لتوزيع اللحوم والوجبات الساخنة

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، قافلة ستر وعافية، لأهالي قرية كفر حميد التابعة لمركز العياط، وقرية أسكر التابعة لمركز الصف، في محافظة الجيزة، وذلك بمشاركة كيانات التحالف لتقديم خدماتها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم.

وتضمنت القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع 800 كجم لحوم، و400 وجبة ساخنة، وكذلك تأهيل وتنظيف بعض المساجد، واقامة فصول لمحو الأمية.

كما أهتمت القافلة بالمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات بالقرية ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

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لتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة ستر وعافية قرية كفر حميد لمركز العياط قرية أسكر مركز الصف محافظة الجيزة

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