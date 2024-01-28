عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

صدى البلد

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق البلدي والمستوردة، بمتوسط  80 جنيها في الكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري اليوم  الأحد 28 يناير 2024 في محلات الجزارة بين 350 و 400 جنيها للكيلو .

ويعود ارتفاع أسعار اللحوم إلي العديد من الأسباب من بينها زيادة الطلب مع أعياد الميلاد وكذلك اقتراب شهر رمضان بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الاعلاف.

txt

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

txt

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

كما ساهم الشتاء في ارتفاع أسعار اللحوم، حيث ينتشر في هذا الفصل بعض الأمراض التي تصيب المواشي و الأبقار.

أسعار اللحوم اليوم

ويرصد “ صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق والمنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم 

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 400 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 290 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 360 لـ 420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

txt

فرصة للمحامين.. وظائف جديدة بوزارة النقل

txt

أيام معدودة.. تفاصيل التقديم في الوظائف الجديدة لوزارة التربية والتعليم

منافذ وزارة التموين

وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

حققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيها للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

 

سجل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

 

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

 

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

 

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا.

 

حقق سعر كيلو اللحوم المجمدة بين 170 لـ 190 جنيهًا.

اللحوم اسعار اللحوم أسعار اللحوم البلدي وزارة التموين وزارة الزراعة اللحوم السودانية سعر اللحوم سعر اللحوم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

وصلت 40 ألف جنيه| مفاجاة صادمة بشان أسعار عمرة رمضان

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة اسلسكا مصر يفوز بأوسكار التعليم في لندن

مصر تفتح أبواب الاستثمار والتجارة لـ هونج كونج

القومي للحوكمة يختتم تدريب الدفعة السادسة من برنامج "الاستدامة في العصر الرقمي

التخطيط القومي: مصر الأولى في معدلات النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 4.7%

وزيرة التخطيط تعلن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بـ المنتدى المالي الآسيوي

وزيرة التخطيط تشيد بالتنسيق المستمر بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية

وزيرة التخطيط: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول البريكس

ترشيحاتنا

ترامب يدعم حاكم ولاية تكساس ضد إدارة بايدن.. ويتجاهل قضية الاعتداء الجنسي

الصحة: تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ3 ملايين مواطن

محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبوالفتح

هل ثبت أن ليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب؟.. اعرف موعدها الصحيح وكيفية إحيائها

عمرها 1.6 مليار سنة.. حفريات صينية تكشف «أقدم كائنات حية بالتاريخ»|تعرف عليها

أمطار تضرب تلك المناطق بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

تحذير من انتشاره.. انتبه من الإصابة بمرض السل وأعراضه وطرق العدوى

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

فيديو

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ