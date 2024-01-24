عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الذهب
الذهب

 سجّلت أسعار الذهب مستويات تاريخية جديدة، حيث ارتفع سعر الذهب منذ بداية عمل الأسواق الأسبوع الجاري بنحو 225 جنيهًا للجرام.

حيث افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات أمس الثلاثاء عند المستوى 3660 جنيهًا للجرام ووصل إلى 3825 جنيهًا بختام التعاملات، بارتفاع بلغ 225 جنيهًا.

يأتي هذا بعد أن ارتفع أول أمس بمقدار 60 جنيهًا، حيث أغلق عند أعلى مستوى تاريخي 3660 جنيهًا للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3600 جنيه للجرام. 

txt

1520 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر

txt

إجازة للجميع.. 3 أيام متتالية للعاملين في القطاع العام والخاص

txt

هدوء حذر.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

txt

فرصة للمحامين.. وظائف جديدة بوزارة النقل

 

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال جلسة اليوم الأربعاء في ظل تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وذلك قبل صدور عدد من البيانات الهامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بينما يستمر الذهب في إيجاد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن. 

وسجّل الذهب عالميًا اليوم عند 2025 دولارًا للأونصة.

يتعرض الذهب لضغوط سلبية منذ بداية العام ليتحرك عكس التوقعات التي كانت تشير إلى اتجاه إيجابي للذهب وفقاً للتوقعات التاريخية لحركة الذهب خلال شهر يناير، ولكن قوة الدولار الأمريكي التي بدأت من منتصف شهر ديسمبر أنهت فرص تعافي الذهب.


سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3279 بيع 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3825 جنيهًا

 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4371 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 30600 جنيه 

في سياق منفصل أعلنت شركة سنتامين العالمية صاحبة امتياز التنقيب عن الذهب في منجم السكري عن مستهدف لزيادة الإنتاج إلى 470500 أونصة خلال العام الجاري بأعلى من 450 ألف أونصة في عام 2023.

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المُبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عالميا أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

موضوعات متعلقة

هدوء حذر.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

1520 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب في مصر

إجازة للجميع.. 3 أيام متتالية للعاملين في القطاع العام والخاص

فرصة للمحامين.. وظائف جديدة بوزارة النقل

225 جنيها دفعة واحدة|تحرك جديد يضرب أسعار الذهب اليوم..وهذه قيمة الجنيه الآن

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 مقابل الجنيه المصري

رقما قياسيا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاربعاء 24-1-2024

الجنيه سجل رقما تاريخيا.. إلى أين وصل سعر الذهب اليوم في مصر؟

ترشيحاتنا

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

هل يجوز الصلاة على النبي بنية الشفاء أو تحقيق مطلب معين

انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة اليوم|ماذا سيمتحن الطلاب ؟

ارتقاء 50 شهيدا في خان يونس خلال 24 ساعة من العدوان الإسرائيلي

استهداف صاروخي لقاعدة كونيكو الأمريكية في العمق السوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

لزيادة المتابعين.. بلوجر صينية تزيف حملها وتخدع الناس |تفاصيل

تخنت أوي.. جوري بكر تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها| صور

فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ