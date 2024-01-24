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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إجازة للجميع.. 3 أيام متتالية للعاملين في القطاع العام والخاص

صدى البلد

أعلنت جميع الجهات التي تقوم بتحديد الاجازات الرسمية في الدولة عن إجازة 25 يناير 2024، للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وأيضا البنوك، ليحصلوا بذلك على إجازة 3 أيام متتالية، حيث أن الجمعة والسبت إجازات أسبوعية رسمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء،  قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛  وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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إجازة العاملين في الفطاع الخاص 

وفي السياق ذانه أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن يوم /الخميس/ المُقبل  25 يناير 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لـ العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة" .

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يوم الخميس المقبل بمناسبة الذكرى ال ١٣ من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.


وقال البنك المركزي في بيان له قبل قليل أنه سوف يستأنف العمل بالبنوك يوم الأحد من الأسبوع المقبل .
بموجب قرار البنك المركزي المصري سيتم منح البنوك اجازة ٣ ايام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع

 

وجاء نص البيان كالتالي: 

بمناسبة ذكري ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٤، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤.

وكل عام وسيادتكم بخير.

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