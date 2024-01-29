أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

يشهد سوق اللحوم الحمراء في مصر ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، حيث تفاجأ المواطنون منذ أمس بارتفاع في أسعار اللحوم يعادل 80 جنيها في الكيلو الواحد.

أسعار اللحوم اليوم

وكانت أسعار اللحوم البلدية، استقرت في وقت سابق ما بين 320 و350 جنيهًا للكيلو، قبل أن تفاجئ المواطنين بارتفاع خلال الساعات القادمة.

ووصل سعر اللحوم البلدية لدى الجزارين في بعض المناطق إلى 400 جنيه للكيلو الواحد.

وبحسب بيانات الغرفة التجارية وصل سعر اللحم البرازيلى بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 210 جنيهات للمفروم، و230 جنيها للكندوز، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 240 جنيهات.

وفى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، وصل سعر كيلو اللحمة 270 و330 جنيها .

20% منذ بداية العام

وارتفع سعر اللحمة بنسبة 20 % منذ بداية العام الجديد بحسب ما أكد هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين «الجزارين» باتحاد الغرف التجارية.

وقال عبد الباسط في مداخلة تلفزيونية إنه رغم ارتفاع السعر إلى 400 جنيه إلا إنه غير مُرض لأصحاب المحلات الصغيرة، والذين يطالبون بغلق المجازر لمدة شهر، مناشدًا الحكومة بتشكيل حكومة حرب لحل هذه الأزمة والسيطرة على الأسواق.

سبب ارتفاع أسعار اللحوم

وأرجع رئيس شعبة القصابين السبب في ارتفاع أسار اللحوم إلى ارتفاع أسعار الأعلاف قائلاً: “طول ما مصر لا تنتج الأعلاف وتقوم بالاستيراد سيكون هناك مشكلة"

لكنه تعجب من زيادة الأسعار بسبب أن العجول والماشية الموجودة في السوق وكذلك الأعلاف تم استيرادها بالأسعار القديمة، وهو ما يُسأل عنه المربين والمستوردين - بحسب تعبيره -.

أسعار اللحوم المستوردة

وكشفت بيانات الغرف التجارية والأسواق صباح اليوم عن زيادة 15 % في أسعار الكبدة المستوردة واللحوم المستوردة، بسبب قلة المعروض من اللحوم البلدية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإستيراد.