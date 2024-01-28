بعد رفض السيسي محادثته.. نتنياهو يذكر مصر في مؤتمر صحفي فماذا قال؟

منذ أن أندلعت الحرب على غزة، وحملت الدولة المصرية على عاتقها محاولات إنهاء العدوان ضد أبناء فلسطين الشقيقه، وخلال المحاولات التي يتم إدارتها في بعض الدول العربية، خرج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، أمس السبت، مؤكدًا على استمرار الحرب على غزة، في تطور سافر للعدوان وتحدي صارخ قرارات المحكمة الدولية.

مصر ترفض الرد على نتنياهو

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لما اعلنه التليفزيون الإسرائيلي، والتي أفادت بأن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال حاول مؤخرًا تنسيق اتصال له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن تم رفضه من قبل الرئاسة المصرية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفع على الإطلاق من أجل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة قائلاً:

« معبر رفع مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم.. الإجراءات اللي بتم من الجانب الأخر " إسرائيل" علشان نقدر ندخل الحاجة هي السبب.. وده شكل من أشكال الضغط اللي بيمارسه الجانب الإسرائيلي على القطاع.

رد إسرائيل على رفض السيسي مكالمة نتنياهو

خرج رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، في مؤتمر صحفي، ليزعم أن العلاقات مع مصر تُدار بشكل جيد، وأن لكل دولة مصلحتها التي تقلق بشأنها.

وفي الوقت ذاته لم يتطرق نتنياهو للرد على رفض الرئيس السيسي تلقي مكالمة رئيس حكومة الاحتلال.

لن نتراجع عن أي مسار للضغط على حماس

أكد نتنياهو، على أنه لن يتراجع عن أي مسار من مسارات الضغط على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لافتًا إلى أن قطر يمكنها القيام بهذا الضغط، إذ تستضيف قادة من حماس، وبالتالي يمكنها ممارسة الضغط بخصوص الأسرى.

نتنياهو يحمل كتاب هتلر في مؤتمره الصحفي

بينما كان يتحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمره الصحفي حمل في يدده كتاب هتلر، مبرًرا أن القوات الإسرائيلية عثرت على هذا الكتاب في غزة، مضيفًا: « هذه هي الطريقة التي يعلم بها النازيون الجدد أطفالهم، ومجرد استعداد محكمة العدل الدولية لنظر الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يُثبت أن الكثيرين لم يتعلموا شيئًا من المحرقة، لكننا فعلنا ذلك، والدرس الرئيسي هو أننا سندافع عن أنفسنا بأنفسنا.