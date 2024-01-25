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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هل يعودان من جديد؟.. مفاجأة لـ تامر حسني وبسمة بوسيل في 2024

صدى البلد

منذ أن أعلنت المغربية بسمة بوسيل، في إبريل الماضي، انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان تامر حسني، ووقوع الطلاق بينهما، تساءل جميع متابعيهما عن عودتهما لبعضها البعض، فكانا الثنائي من أفضل الثنائيات المفضلة لدى الجمهور.

انتشرت الكثير من الشائعات حول عودة تامر حسني وبسمة بوسيل لبعضها البعض، إلا أن بسمة اعتادت نفي تلك الشائعات، مؤكدة أنها مازال منفصلين، إلا أنهما يظلان على علاقة طيبة محاولين إسعاد أطفالهم، وبعد مرور ما يقرب من 9 أشهر على انفصالهما، فجرت سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبد اللطيف، مفاجأة حول الثنائي، فماذا قالت؟

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مفاجأة ليلى عبداللطيف عن تامر حسني وبسمة بوسيل

فجرت سيدة التوقعات اللبنانية ليلى عبداللطيف، في لقاء تليفزيوني لها، مفاجأة حول عودة الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل، مؤكدة على أن بسمة هي الشريكة المثالية لـ تامر، فهي تشبهه في روحه وقلبه، وهما يكمل بعضهما البعض.

وتوقع ليلى عبداللطيف عودة تامر حسني وبسمة بوسيل لبعضهما البعض مرة أخرى، وهو التوقع الذي لاقى ترحيب كبير من جمهور الفنانين، متمنين أن يكون هذا الأمر صحيح وأن يعودها إلى بعضها البعض مرة أخرى.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل 

أعلنت بمسة بوسيل، في إبريل الماضي، انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان تامر حسني، ووقع الطلاق بينهما رسميًا بعد زواج استمر 11 عاما، منذ عام 2012م، حيث قالت بسمة من خلال خاصية الأستوري: 

«وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلم ويكتبلي كل الخير أمين يارب».

في نفس السياق كتب تامر حسني: 

«وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يابسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله».

عن ليلى عبد اللطيف 

ليلى عبد اللطيف هي متنبئة لبنانية، لُقبت بـ سيدة التوقعات، وُلدت في بيروت عام 1958م، وتشتهر بتوقعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي غالبًا ما تُثير الجدل، وكان أحدثها توقعها بطلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

تامر حسني بسمة بوسيل ليلى عبداللطيف انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل الاستوري

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