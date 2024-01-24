الست ددي في حالها وملهاش دعوة بحد|قصة اتهام فنانة بطلاق ياسمين والعوضي.. من هي؟

احتل طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز من زوجها الفنان أحمد العوضي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ فوجئ الجمهور بقرار انفصالهما عن بعضهما، ما جعل الجميع يتمنى عودتهما لبعضهما البعض، خاصة أن تلك الحياة الزوجية انتهت في هدوء دون الإفصاح عن سببه أمام الإعلام.

وتداول بعض مقدمي برامج التليفزيون خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، منهم الإعلامية بسمة وهبة، التي تحدثت عن الأمر، موجهة اتهاماً إلى إحدى الفنانات بأنها هي سبب الانفصال، ما عرّضها لحالة من الهجوم، إلا أنها سرعان ما أوضحت الأمر للجمهور.. فماذا قالت؟

بسمة وهبة تفسر تصريحاتها بإتهام فنانة بطلاق ياسمين والعوضي

تمنت الإعلامية بسمة وهبة عودة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إلى زوجها الفنان أحمد العوضي، موضحة في تصريحاتها خلال برنامج «90 دقيقة»:

«إن شاء الله هيرجعوا لبعض في ناس بتعمل ختمات قرآن علشان يرجعوا لبعض، وممكن تكون زيارة ياسمين لـ للعوضي في المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها بداية خير للثنائي ودليل على أصلها الطيب».

بعد ما تعرضت الاعلامية بسمة وهبة لهجوم من متابعيها لتصريحاتها حول أن هناك فنانة ما هي السبب وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز من أحمد العوضي، اهتمت بتوضيح تصريحاتها قائلة:

«لم أقصد أن هناك فنانة معينة وراء طلاق الثنائي، وأنا معرفش ياسمين والعوضي اتطلقوا ليه، وكان معايا ناقد فني، وهو صرح بأن في فنانة سبب الطلاق، هو حر في اللي بيقوله، وأنا رديت على كلامه وقلت أنا عرفتها، مش عرفتها إن هي السبب في الطلاق، إنما أنا قلت أنا عرفتها لأنها لما بتدخل أي عمل بتخرج إشاعات كتير إن في علاقة بينها وبين البطل، مش لأن في علاقة، لكن لأنها ست حلوة وجذابة وغير متزوجة.

وجهت بسمة وهبة رسالة إلى الفنانة التي تم الترويج أنها السبب في انفصال ياسمين والعوضي، قائلة:

«الست دي في حالها وملهاش دعوة بحد وبدافع عنك وأنا معرفكيش شخصيًا ولكن بوضح كلام اتفهم مني غلط.. أحمد العوضي من عين شمس، ودول راضعين رجولة، أحمد مش من الرجالة التي تخون زوجاتهم، العوضي راجل ومتربي ويعرف واجبات الزوج».

ياسمين عبد العزيز تزور العوضي في المستشفى

وتعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية، نُقل على إثرها على المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبمجرد أن علمت الفنانة ياسمين عبد العزيز بالأمر قامت بزيارته، هو الأمر الذي لاقى إعجاب كبير لدى متابعيهما متمنيين أن تكون تلك خطوة لعودة الثنائي لبعضهما البعض.