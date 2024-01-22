بسبب الإعلانات.. خناقة بين إنفلونسر شهيرة وبلجور تشعل السوشيال ميديا| القصة كاملة

أثارت إنفلونسر في مجال صالونات التجميل، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما خرجت في مقطع فيديو تشكو فيه من أسعار إعلانات البلوجرز، بعد ما طلبت منها البلوجر مبلغ 75 ألف جنيه للإعلان عن صالون التجميل الخاص بها.

هتدخليلي كام علشان أدفعلك 75 ألف جنيه

ظهرت إنفلونسر تُدعى “سلمى”، مالكة لـ صالون تجميل، في مقطع فيديو تشكو من المبلغ المالي والطلبات التي طلتبها منها بلوجر، عندما لجأت إليها لتجربة منتجاتها في الصالون والإعلان عنه، معترضة خلال الفيديو على طلب البلوجر مبلغ مالي قدره 75 ألف جنيه، بجانب الاستمتاع بجميع خدمات الصالون، حيث عرضت في الفيديو تفاصيل المحادثة التي دارت بينهما.

وأوضحت مالكة صالون التجميل، أنها عرضت على البلوجر الاستمتاع بجميع خدمات الصالون، حتى أغلى الخدمات التي تقدمها، مقابل إعلانها عن تلك الخدمات التي تمتعت بها في صالون التجميل بمصداقية أمام متابعيها.

وفوجئت “سلمى”، برد فعل البلوجر التي طلبت مبلغ قدره 75 ألف جنيه مقابل الإعلان عن الصالون، إلى جانب الاستمتاع بجميع الخدمات مع والدتها وشقيقتها، هو الأمر الذي رفضته مالكة الصالون، قائلة «انا اتكلمت كإدارة وقولنا هتيجي تعمل أغلى حاجة في المكان، ولو حبت تعمل اللي هي عايزاه وتقدضي “ داي يوز” في المكان، وبعدين تعمل “ ريفيو” للمتابعين بكل مصداقية، بحيث نستفاد كلنا.. انا معنديش مشكلة واتبسطي..»

وفي المكالمة التالية طلبت البلوجر مبلغ مالي 75 ألف جنيه مقابل مقطع فيديو إعلاني عن الصالون عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتطبيق السوشيال ميديا تيك توك، إلى جانب دعوتها لـ والدتها وشقيقتها للاستمتاع بالخدمات.

أثار الأمر غضب مالكة الصالون، مستنكرة المبلغ المالي لترد عليها في مقطع الفيديو: « هتدخليلي كام انتي علشان أدفعلك الرقم دا».

تفاعل السوشيال ميديا مع الانفلونسر

بمجرد نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الجدل الواسع في التعليقات التي انقسمت إلى شقيه أحدهما يؤيها والآخر يهاجمها على رد فعلها حيث علق البعض: