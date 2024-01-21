بيخلصوا على بعض|قصة مقـ تل جندي إسرائيلي على يد زميله العائد من غزة

صاعقة أصابت جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد ما أطلق أحدهم النيران على صديق له في تل أبيب، حتى وقع قـ تيلاً، بعد ما عاد مباشرة من قطاع غزة!!

جندي إسرائيلي يقـ تل صديقه بعد عودته من غزة

تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أخبارا حول مقتل أحد الجنود الإسرائيليين، البالغ من العمر 25 عاما، لصديقه داخل شقة في تل أبيب، دون أن تذكر أي تفاصيل خاصة بالواقعة، سوى أن خلفية هذا الحادث جنائية.

لم تكن هذه هي الواقعة الأولى، فـ قبل أسابيع قليلة، وقعت حادثة مشابهة، إذ أطلق أحد الجنود، العائد من القتال في غزة، النار على رفاقه إثر استيقاظه من النوم مفجوعًا بعد رؤيته «كابوس»، وهو الأمر الذي أثار حالة من الرعب بين الجنود الإسرائيليين.

قرر جيش الاحتلال آنذاك عدم التحقيق مع الجندي الذي أطلق النار على رفاقه، بسبب حالته الصحية.

17 % من الجنود الإسرائيليين يُقـ تلون بسبب غزة

كانت بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي أشارت إلى أن 17% من الجنود الإسرائيليين يُقـ تلون، إما بـ نيران صديقة أو خلال حوادث في ساحة المعركة بقطاع غزة المُحتل.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه خلال الشهور الأخيرة تم تسريح الآلاف من الجنود الإسرائيليين من الخدمة في الحرب على قطاع غزة، إثر إصابتهم بصدمة بعد الحرب، حيث أُصيب أكثر من 9 آلاف جندي إسرائيلي بأمراض نفسية.

وكانت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في بيان لها، أن ربع الذين كانوا يتلقون العلاج من مرض عقلي أو يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، لن يعودوا إلى الحرب.

عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين آخرين في معارك داخل قطاع غزة المُحتل، ليرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 533 من ضباطه وجنوده، وإلى 201 عسكري منذ بداية الحرب البرية.