علاجات متداولة.. أحذر 3 أدوية مغشوشة في السوق| التفاصيل الكاملة

حالة من القلق تصدرت المشهد في الشارع المصري بعد ما حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود 3 أدوية مغشوشة في الأسواق المصرية.

3 أدوية مغشوشة في الأسواق

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا للمواطنين المصريين من وجود 3 أدوية مغشوشة في الأسواق، مشددة على ضرورة عدم شراء أي أدوية من خارج الصيدلية، موضحة أن الأدوية المغشوشة هي:

دواء بريزولين prisoline eye drop ، وهو مضاد حيوي يعمل على تضييق الأوعية الدموية مما يساعد على إزالة الإحتقان منها.

مستحضر compositing inhaler، وهو مستحضر يستخدم في علاج مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي الشهير، ويُستخدم للأطفال.

دواء سوباكس 100 مجم Suprax 100mg/ml وهو دواء يُستخدم في التهاب المسالك البولية والأذن الوسطى.

ضبط وتحزير الأدوية المغشوشة من الأسواق

عملت هيئة الدواء المصرية، على الفور، على ضبط وتحريز المستحضر المقلد من دواء بريزولين prisoline eye drop ، كما تم وقف تداول وضبط وتحرير المستحضر المُقلد من compositing inhaler، والعبوات المغشوشة من دواء سوباكس 100 مجم Suprax 100mg/ml.

ناشدت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بالتواصل على الخط الساخن للهيئة 15301 في حالة السك في هذه الأدوية المغشوشة، مشددة على ضرورة عدم شراء أي دواء من خارج الصيدلية.