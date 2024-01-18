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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدون شروط في 8 محافظات.. تفاصيل طرح شقق تمليك جاهزة للتسليم

صدى البلد

يسعى الكثير من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، في إمتلاك شقة تابعة لمشروعات الحكومة  المصرية، لما يميزها من أسعار مناسبة، وتسهيلات في السداد، وأحدث تلك المشروعات طرحها صندوق التنمية الحضرية في 8 محافظات بدون أي شروط… 

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شقتك في مشروع داره بدون شروط 

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات تليفزيونية، على أنه لا توجد أي شروط أو قيود للحصول على وحدات سكنية في مشروع «داره»، الذي تم طرحه في 8 محافظات، فضلاً عن إمكان المواطنين الحاصلين على شقة ضمن مشروعات الإسكان التقديم على تلك الوحدات أيضًا.

تفاصيل الوحدات السكنية في مشروع «داره»

يبلغ متوسط مساحات الشقق السكنية التابعة لـ صندوق التنمية الحضرية، في مشروع داره، بمدينة نصر 182 مترًا مقسمه على ( 3 غرف و 3 حمامات)، ويتم تسليمها بتشطيب سوبر لوكس، ويتم تسليمها للعميل خلال عامين.

أسعار الوحدات السكنية في مشروع «داره»

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن أسعار الوحدات السكنية في مشروع «داره» تتراوح ما بين 4 ملايين و 640 ألف جنيه، و 760 ألف جنيه، وتتميز بأنظمة سداد بإمكانية دفع 15% من قيمة الوحدة كمقدم حجز، وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات بدون فوائد.

في حال قام الراغب في الحصول على وحدة سكنية في مشروع داره، بسداد قيمة الوحدة بنظام الكاش، فإنه يحصل على خصم 8% من قيمتها.

يمكن للمتقدم لحجز شقة بمشروع داره التواصل مع خط ساخن للمشروع وهو 15444، وذلك للحجز أو الاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع بما فيها أنظمة السداد والتسهيلات، حيث يتم حجز الوحدات عن طريق تحويل أو إيداع مقدمات التعاقد بحسابات صندوق التنمية الحضرية بفروع بنك القاهرة، دون وجود أي مصروفات أو طلب لمبالغ نقدية من أي جهة أو وسطاء بأي شكل أو تحت أي مسمى نظير تأدية خدمة حجز الوحدات أو المعاينات.

دارت صندوق التنمية الحضرية أنظمة السداد بنك القاهرة المهندس خالد صديق مشروع داره

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