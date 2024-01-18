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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قضاء وقدر أم تحدي؟!.. تفاصيل تعرض فادي خفاجة لحادث أثناء بث مباشر لـ تيك توك

فادي خفاجة
فادي خفاجة

أثار الفنان فادي خفاجة حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تعرض لحادث بسيارته بطريق مدينة نصر، بينما كان يسجل مقطع فيديو بث مباشر عبر تطبيق «التيك توك».. فماذا حدث؟

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قضاء وقدر أم تحدي تيك توك

كان الفنان فادي خفاجة يقود سيارته في سيارة حسن المأمون أمام مقابر الوفاء، بينما كان يسجل مقطع «بث مباشر» عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وإذ فجأة تعرض لحادث سير أثناء قيادته للسيارة.

اختلت عجلة القيادة من يدي الفنان فادي خفاجة بينما كان يقود سيارته، ما تسبب في اصطدامه بالجزيرة الوسطى، وعلى الفور كتبت الفنانة منة جلال، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 

« ياجماعة اللي يعرف يوصل لـ فادي خفاجة، الممثل كان لايف على التيك توك والعربية انقلبت بيه، وتليفونه فصل».

انتقلت، على الفور، الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين إصابته بارتجاج في المخ، وجرح قطعي بفروة الرأس، وبعد أن تلقى العلاج اللازم خرج من المستشفى ليستكمل علاجه في المنزل.

أزمات فادي خفاجة في تيك توك 

كان الفنان فادي خفاجة، قد بدأ المشاركة في تسجيل مقاطع فيديو، وظهوره في فيديوهات بث مباشر، عبر تطبيق التيك توك، منذ ما يزيد عن عام، معلنًا لجوءه لها بسبب قلة العمل، ليتصدر بعد ذلك التريند بسبب جداله مع الفنانة مها أحمد وتبادلهما السب والقذف.

سبب دخوله مجال التيك توك

فسر فادي خفاجة دخوله جولات ومنافسات التيك توك، قائلاً في بث مباشر على التطبيق: « اضطريت أدخل في جولات تيك توك لأني مش لاقي شغل، والفنانة وفاء عامر، حاولت كتير تجبني معاها في أعمال فنية لكن مفيش فايدة قاعد في البيت من غير شغل.. محدش يهاجم وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك محدش عارف ظروفنا وأي خد هيتريق هيعرف شغله.. دا مش مكاني أنا تخرجت من معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدًا.. المفروض إن أقل حقوق اشتغل بقى كفاية».

خلاف مع أقاربه 

فاجئ فادي خفاجة جمهوره بمهاجمته لأقرب صديق له، حيث خرج على صفحته الرسمية على تيك توك، كاتبًا « مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري».

فترة وجيزة مرت وبدأ فادي خفاجة يهاجم شقيقه شادي خفاجه، بعد ما طلب منه التوقف عن البث المباشر، قائلاً: « أنت أخويا، نفعتني بإيه، ده انت مش عارف تدفع قسط عربيتك».

 هجوم متبادل بين فادي خفاجة ومها أحمد

وقد دخل فادي خفاجة في جدال وسب وقذف عبر تطبيق التيك توك، إذ بدأت الفنانة بالهجوم قائلة: « ياخدامات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وانا قعدتي دي علشان المصلحة واحدة، إحنا عملنا اللي علينا وررينا أخركم إيه»، وطلبت من فادي غلق التعليقات وهاجمته بسبب الهجوم الذي تعرضت له، من العديد من مستخدمي التطبيق.

بعد هجوم مها أحمد خرج فادي خفاجة في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك قائلاً: «إنتي فين باللي جوزك دكتور؟، إنتي عملتي إيه في حياتك؟، انتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعماله تقولي أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي بس إنتي بتاجري بيه».

 

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