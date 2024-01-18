الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بات الجميع يتساءل عن أسعار اللحوم، وهل سيكون هناك ارتفاع في أسعارها عن الزيادة الحالية، وهي الصدمة التي وجهها نقيب الفلاحين عنها، مع توقعات بزيادة أسعارها في الفترة المقبلة…

توقعات بارتفاع أسعار اللحوم

توقع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن يكون هناك ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء، خلال الفترة المقبلة، منوهًا في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تسير على نهج استيراد اللحوم من الخارج، حيث يعتبر ملف الأمن الغذائي قضية تهم العالم أجمع، خاصة مصر.

أوضح نقيب الزراعيين أن الشراكة الزراعية بين مصر ودول أفريقيا توطد العلاقات بينهما، حيث سيتولى القطاع الخاص تلك الشراكة الزراعية مستقبلاً، مؤكدًا على أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر الزراعي، من خلال استصلاح الأراضي وتسهيل إجراءات التصدير، منوهًا عن أكبر التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار هو التغير المناخي، وهذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان.

أسعار اللحوم اليوم

يقدم « صدى البلد»، تقريرا حول أسعار اللحوم الحمراء في مصر، والتي سجلت مستويات تتراوح ما بين 250 و 330 جنيها ، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

اسعار اللحوم المستوردة اليوم :

ووصل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها

واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز

وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

اسعار اللحوم البلدية اليوم :

وبالنسبة لسعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.