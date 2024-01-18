170 جنيها الهندى..أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 18 يناير 2024

استقرت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 18 يناير 2024.

ويقدم “ صدى البلد” ، تقريرا حول أسعار اللحوم الحمراء في مصر، والتي سجلت مستويات تتراوح ما بين 250 و 330 جنيها ، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم

اسعار اللحوم المستوردة اليوم :

ووصل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها

واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز

وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

اسعار اللحوم البلدية اليوم :

وبالنسبة لسعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.