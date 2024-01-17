هل ترتفع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؟.. نقيب الفلاحين يطالب بتدخل الحكومة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت إرتفاع كبير بما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية مستقبلا ، لافتا إلي أن أسعار البقرة البلدي الوالدة يتراوح بين 70 الي 100 الف جنيه.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له ، أن اسعار العجول اللباني البقري عمر شهر تتراوح بين 15 إلي20 ألف وشبة البقر قبل العشر تتراوح بين 35 الي 40 الف جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول الجاموس الحي الي 130 جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول البقر الحي الي 150 جنيه فيما يصل سعر كيلو الضأن الحي الي 170 جنيه وتراوحت اسعار الابقار حديثة الولاده ما بين 70 الي 100 الف جنيه في زيادة تصل الي 50 % عن مثيلاتها في شهر يناير الماضي مما ادي الي إرتفاع اسعار اللحوم الحمراء المذبوحه لتتراوح بين 330 الي 400 جنيه للكيلو حسب مكان البيع ونوع اللحمه .

وأشار عبدالرحمن إلي أن الايام القادمة قد تشهد ارتفاعا في أسعار كل انواع اللحوم اذا لم تتدخل الحكومه بشكل فوري لمنع إرتفاع الاسعار .

نستورد 40%



وأردف ابوصدام أن أسباب إرتفاع اسعار اللحوم الحيه يرجع الي استعداد معظم المربين والتجار لموسم شهر رمضان المبارك بشراء اكبر قدر ممكن وعدم الرغبه في البيع بالإضافة إلى إرتفاع اسعار الاعلاف الخضراء والمصنعه، مع ارتباك حركة النقل عالميا وارتفاع تكلفة النقل عالميا في ظل التواترات الدوليه والحروب المشتعله ، حيث نستورد نحو 40% من احتياجتنا من اللحوم الحمراء ونستورد نحو 50 % من مستلزمات صناعة الاعلاف.

واكد عبدالرحمن أن الوصول الي الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنع تفاقم ازمة إرتفاع اسعارها يتوجب علينا

دعم المربين ماديا وارشاديا خاصة مع دخول فصل الشتاء وتعرض المواشي لامراض فصل الشتاء توفير الامصال واللقاحات والادويه البيطرية بكميات كافيه واسعار مناسبه ، مع توفير مستلزمات الاعلاف باسعار مناسبه وبكميات كافيه فضلا عن استيراد كميات لحوم تسد الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك ، واستيراد انواع من المواشي ذات المميزات في انتاج اللبن واللحم لتحسين السلالات المحليه وتطويرها ، و دعم مزارعي المحاصيل العلفيه .

وطالب بضرورة تسهيل انشاء حظائر المواشي ودعم المستثمرين في هذا المجال وزيادة الرقابة علي الاسواق ومحلات الجزارة لمنع الاستغلال والحد من انتشار الامراض.