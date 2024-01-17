عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل ترتفع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؟.. نقيب الفلاحين يطالب بتدخل الحكومة

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية ارتفعت إرتفاع كبير بما يهدد مستقبل الثروة الحيوانية مستقبلا ، لافتا إلي أن أسعار البقرة البلدي الوالدة يتراوح بين 70 الي 100 الف جنيه.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له ، أن اسعار العجول اللباني البقري عمر شهر  تتراوح بين 15 إلي20 ألف وشبة البقر قبل العشر تتراوح بين 35 الي 40 الف جنيه ويصل سعر كيلو لحم عجول  الجاموس الحي الي 130  جنيه ويصل سعر كيلو لحم  عجول البقر الحي الي 150 جنيه فيما يصل سعر كيلو الضأن الحي الي 170 جنيه وتراوحت اسعار الابقار حديثة الولاده ما بين 70 الي 100 الف جنيه في زيادة تصل الي 50 % عن مثيلاتها في شهر يناير الماضي  مما ادي الي إرتفاع اسعار اللحوم الحمراء المذبوحه لتتراوح بين 330 الي 400 جنيه  للكيلو حسب مكان البيع ونوع اللحمه .

وأشار عبدالرحمن إلي أن الايام القادمة قد تشهد ارتفاعا في أسعار كل انواع اللحوم اذا لم تتدخل الحكومه بشكل فوري لمنع إرتفاع الاسعار .

 

نستورد 40%


وأردف ابوصدام  أن أسباب إرتفاع اسعار اللحوم الحيه يرجع الي استعداد معظم المربين والتجار لموسم شهر رمضان المبارك بشراء اكبر قدر ممكن وعدم الرغبه في البيع  بالإضافة إلى إرتفاع اسعار الاعلاف الخضراء والمصنعه، مع ارتباك حركة النقل  عالميا وارتفاع تكلفة النقل عالميا في ظل التواترات الدوليه والحروب المشتعله ، حيث نستورد نحو 40% من احتياجتنا من اللحوم الحمراء ونستورد نحو 50 % من مستلزمات صناعة الاعلاف.

واكد عبدالرحمن أن الوصول الي الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنع تفاقم ازمة إرتفاع اسعارها  يتوجب علينا 
دعم المربين ماديا وارشاديا خاصة مع دخول فصل الشتاء وتعرض المواشي لامراض فصل الشتاء توفير الامصال واللقاحات والادويه البيطرية بكميات كافيه واسعار مناسبه ، مع توفير مستلزمات الاعلاف باسعار مناسبه وبكميات كافيه فضلا عن استيراد كميات لحوم تسد الفجوه ما بين الانتاج والاستهلاك ، واستيراد انواع من المواشي ذات المميزات في انتاج اللبن واللحم لتحسين السلالات المحليه وتطويرها ، و دعم مزارعي المحاصيل العلفيه .

وطالب بضرورة تسهيل انشاء حظائر المواشي ودعم المستثمرين في هذا المجال وزيادة الرقابة علي الاسواق ومحلات الجزارة لمنع الاستغلال والحد من انتشار الامراض.

اللحوم اسعار اللحوم أسعار اللحوم الحية ارتفاع أسعار اللحوم أسعار الأعلاف أسعار العجول أسعار اللحوم الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند لجيش الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة

محذرا من مخاطر كبيرة في الشرق الأوسط.. بلينكن يدعو إسرائيل لـ«استغلال» فرصة كبيرة

مسائل حساسة.. الكرملين يعلن تفاصيل الاجتماع بين بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.. وزير الكهرباء يكشف التفاصيل

بيسرقوا أموال عملاء البنوك.. سقوط عصابة أصحاب مكالمات تحديث البيانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر عرضه لترهلات الجلد من الرجال.. اعرف الأسباب

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ