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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

داخل غرفته.. زيارة كريم محمود عبد العزيز لـ جورج وسوف| هل تعرض لأزمة صحية؟

صدى البلد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء حول تعرض المطرب جورج وسوف لأزمة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين جمهوره، فما حقيقه تلك الأنباء؟.

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حقيقه تعرض جورج وسوف لأزمة صحية 

بعد ما ترددت الكثير من الأنباء حول تعرض المطرب جورج وسوف لأزمة صحية نٌقل على إثرها الى المستشفى في السعودية لتلقي العلاج اللازم، كشف الإعلامي اللبناني فراس حليمة، المقرب من جورج وسوف، حقيقه تلك الأنباء التي ترددت مؤخرًا، نافيًا إياها في تصريحات لـ صدى البلد.

أكد الإعلامي فراس حليمة أن جورج وسوف بصحة جيدة، وهو متواجد حاليًا مع بعض الأصدقاء له في السعودية، بعد حفل ليلة صلاح الشرنوبي الناجح، وأنه لم يدخل المستشفى كما تردد.

ماذا يحدث بين جورج وسوف وكريم محمود عبدالعزيز 

التقى الفنان كريم محمود عبدالعزيز بالمطرب جورج وسوف، على هامش حفل ليلة صلاح الشرنوبي، الذي تم إقامته مساء أول أمس الخميس بالمملكة العربية السعودية، حيث نشر كريم مقطع فيديو عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر خلاله كريم وهو داخل الغرفة الخاصة بـ جورج وسوف.

وقال جورج لـ كريم: 

« أنا جيت عندكم البيت وكنت صغير»، ليرد كريم: «فاكر طبعاً وفي الذاكرة مانسيتهاش أبدًا»، ليرد عليه جورج رد لطيف قائلاً: 

«أنت حبيبي أقسم بالله وفنان حلو، والغزالة رايقة.. حبيبي الغالي، موفق»، ليعلق كريم: « كان نفسي ألحق حضرتك قبل ما تمشي».

وكان جورج وسوف قد شارك في آخر فقرات حفل ليلة صلاح الشرنوبي، وغنى «يا بياعين الهوى»، وشاركه في الغناء نجوم الحفل أصالة وراغب علامة، ونانسي عجرم ووائل جسار وأسماء لمنور، وعاصي الحلاني ومحمد الشرنوبي.

أحدث الأعمال الفنية لـ جورج وسوف 

طرح المطرب جورج وسوف، أحدث أغانيه بعنوان “ نجم عالي”، في سبتمبر 2023، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهي يوتيوب، وهي من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق، حيث تم تسجيل تلك الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة ومن إخراج طوني قوجي.

وبمجرد طرح أغنية “ نجم عالي” ، عبر قناته على موقع الفيديوهات “ يوتيوب” تخطت 2 مليون مشاهدة، وقد أهداها جورج وسوف إلى نجله الراحل وديع، ونشرها على حسابه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام كاتبًا : « إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرق الحب من عيده».

جورج وسوف فراس حليمة صلاح الشرنوبى كريم محمود عبدالعزيز المملكة العربية السعودية

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