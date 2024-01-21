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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

محدش هيقدر يعمل حاجة لإسرائيل.. مقطع سابق لـ عادل إمام يثير السوشيال ميديا

عادل إمام
عادل إمام

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «أكس»، مقطع فيديو للفنان عادل إمام، من إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة، يُعلن خلاله عن رأيه بشأن الأوضاع في غزة.

جاء ذلك، بعد إعلان المخرج رامي إمام، اعتزال والده الزعيم عادل إمام الفن رسميًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء الفني على مدار 60 عاما متواصلة، تمكن من خلالها من المزج بين الأعمال الكوميدية والسياسية، وذلك للتفرغ للحياة الأسرية برفقة أولاده وأحفاده. 

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محدش هيقدر يعمل حاجة لـ إسرائيل

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «أكس»، تويتر سابقًا، مقطع فيديو، من إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة مع الزعيم عادل إمام، قبل اعتزاله الفن، يتحدث فيه عن رأيه في القضية الفلسطينية، قائلاً: 

«محدش هيقدر يعمل حاجة لإسرائيل.. وأنا بعلنها.. إسرائيل الناس عارفة هي بتعمل إيه بالضبط.. وإسرائيل لما بتقول أنا هعمل كذا؛ بتعمل كذا».

وقاطعه الإعلامي عمرو الليثي، متسائلاً عن ندمه، بعد تصريحاته عقب العدوان على غزة؛ ليرد الزعيم على الفور متعجبًا: 

«بالندم؟!!!.. دا انا متغاظ جدًا من اللي بيحصل في غزة، ازاي أنا آجي أحارب واحد، وأنا عارف قوته إيه، وآجي أضربه بالصواريخ.. صواريخ إيه.. صواريخ معموله في ورش؟، لما تضرب؛ التاني مش هيبعتلك ورد، التاني هيبعتلك صواريخ وهيضربك، التاني ليه استراتيجية أمنية ليها حدود.. لازم أنت تعرف كراجل ما تتاجرش بقى، كراجل لازم تعرف أنت بتعمل إيه، وبتحارب مين، وإن دول هيسكتوا ولا مش هيسكتوا، وياما نصحنا وقولنا».

https://x.com/si5xo/status/1749012677005906288?s=20

اعتزال عادل إمام الفن 

أعلن المخرج المصري  رامي إمام، اعتزال والده الزعيم عادل إمام الفن رسميًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء، استمرت على مدار 60 عام في تقديم الأعمال الفنية المُبهرة بين السينما والدراما والمسرح، ليتفرغ  للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده.

وأكد رامي إمام، في تصريحات تليفزيونية، أن والده الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، منوهًا بأنه قرر التوقف عن تقديم أي أعمال فنية جديدة، وذلك للتفرغ للحياة الأسرية، وهو الحمد لله بخير، ومع أحفاده طول الوقت.

آخر الأعمال الفنية لـ عادل إمام 

يعتبر فيلم «زهايمر»، الذي تم عرضه في السينما عام 2010، آخر الأعمال السينمائية التي قدمها الزعيم عادل إمام في السينما، بمشاركة مجموعة من الفنانين المصريين منهم نيللي كريم، فتحي عبدالوهاب، رانيا يوسف، وأحمد رزق.

قدم الزعيم عادل إمام مجموعة من الأعمال الدرامية، كان أحدثهم مسلسل «فالنتينو»، والذي تم عضه على التليفزيون عام 2019، ليكن آخر المسلسلات الدرامية التي قدمها واختفى عن الأضواء وسط الكثير من الشائعات بتدهور حالته الصحية إلا أنه كان دائم نفي تلك الشائعات.

إسرائيل أكس الزعيم عادل إمام اعتزال عادل إمام

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