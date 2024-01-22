50 ألف جنيه.. رجل يطلق زوجته في بث مباشر عبر فيسبوك| القصة كاملة

تختلف طرق الطلاق بين الأزواج، فمنهم من يفترق بالحسنى، ومنهم من يكون الفراق بطريقة غير لائقة، إلا أنه وفي واقعة غريبة، ألقى الزوج الطلاق على زوجته عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليتم تغريمه بعدها بـ 50 ألف جنيه.

طلاق في بث مباشر

تعود تلك الواقعة الغريبة إلى شهر مارس الماضي، حيث قدمت زوجة شكوى تفيد بتعرضها للإزعاج والمضايقة من قبل زوجها، الذي قام بنشر مقطع فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قام الزوج في الفيديو البث المباشر بإهانة الزوجة بعبارات مهينة، وإلقاء يمين الطلاق عليها، الأمر الذي أثر بالسلب على حالتها النفسية، وتقدمت بعدة مقاطع فيديو في شكوتها لقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا، تُثبت خلالها تضررها من زوجها أثناء إزعاجها بعبارات أصابتها بأضرار نفسية وأدبية جسيمة.

50 ألف جنيه غرامة للطلاق في البث المباشر

قامت الجهات المعنية بتوثيق شكوى الزوجة، الذي قام زوجها بإهانتها وتطليقها عبر مقطع فيديو بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن ثم قاموا بالتحقيق معه، وتقديم القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاسئناف قنا.

فضت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، حضوريًا بتغريم الزوج بـ 50 ألف جنيه، وتعويض 5 آلاف جنيه بتهمة إزعاج زوجته بتطليقها في بث مباشر والتلفظ بعبارات أخرى تسببت في إيذائها نفسيًا خلال استخدامه فيسبوك.