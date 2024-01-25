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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكهرباء هتقطع عندك امتى؟| الموعد الجديد لتخفيف الأحمال بالمدن والقرى

صدى البلد

مع انتهاء امتحانات نصف العام وبدء إجازة منتصف السنة، بدأ المواطنون يتساءلون عن مواعيد تخفيف الأحمال، ومواعيد انقطاع الكهرباء التي تغيرت مع بدء الامتحانات وفقًا لتوجيهات حكومية.

وكانت الحكومة وجهت بتغيير جدول تخفيف الأحمال مراعاة للتلاميذ والطلاب، بحيث تحولت كل مواعيد الانقطاعات إلى الفترة النهارية بمعدل ساعتين متواصلتين يوميًا.

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مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة

تعود مواعيد انقطاع الكهرباء لسابق عهدها قبيل الامتحانات بدءا من اليوم والذي يوافق أول أيام إجازة منتصف العام.

وتبدأ خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 صباحًا، وسيكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وبناء عليه سيتم العودة إلى المواعيد القديمة في كل محافظات ومدن وقرى الجمهورية، بواقع ساعتين يوميًا وفقًا للجداول القديمة ما قبل الامتحانات.

ويعني ذلك أن خطة تخفيف الأحمال ستستمر على مدار اليوم نهارًا وليلًا بعدما كانت نهارا فقط خلال أيام الامتحانات.

ومن خلال الجدول القديم الذي أعلنته الحكومة منذ 6 أشهر يمكن الإطلاع على كافة المعلومات عن مواعيد انقطاع الكهرباء.

وحينها أعلن مجلس الوزراء، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى تم تنفيذها، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول. 

وتابع في بيان رسمي: سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

أسباب انقطاع الكهرباء في مصر

السبب الرئيس في أزمة انقطاع الكهرباء في مصر يرجع إلى زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر، والتي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي.

وفي تصريحات تلفزيونية له قال سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء إن ظاهرة تغير المناخ هي المسيطرة على العالم في الوقت الحالين وهو ما أثر على استهلاك الغاز، كما حدث اضطراب في توريد كميات غاز كانت تأتي إلى مصر من الخارج، بنسبة 800 مليون قدم مكعب يوميًا والتي أصبحت غير موجودة، فضلًا عن انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة.

تخفيف الأحمال إجازة منتصف السنة مواعيد انقطاع الكهرباء جدول مواعيد انقطاع الكهرباء مجلس الوزراء

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