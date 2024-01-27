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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة مفاجئة.. تطور الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي| ماذا حدث له؟

صدى البلد

يعتبر الفنان خالد الصاوي أحد الفنانين الذين يتمتعون بقبول كبير لدى جمهور السينما والدراما في مصر، ويهتم الكثير من جمهوره بمتابعة أخباره، وفي مفاجأة كشفت المذيعة إنجي علي عن مروره بأزمة صحية طارئة، فماذا حدث له

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خالد الصاوي يمر بأزمة صحية طارئة

بينما كانت تُقدم المذيعة إنجي علي برنامج “ أسرار النجوم” كشفت عن مرور الفنان خالد الصاوي بأزمة صحية طارئة، أثناء تصويره مسلسل صدفة»، المقرر عرضه في رمضان 2024، موضحة أنه كان من المفترض أن يحل خالد الصاوي ضيفًا على البرنامج، إلا أنه تعرض لظرف طارئ، وقام بإجراء عملية في أسنانه، واعتذر عن عدم الحضور.

وكان الفنان خالد الصاوي قد تعرض لأزمة صحية مفاجأة بعد ما خضع لجراحة تركيب الأسنان لغرض طبي وليس تجميلي، وعلى الرغم من استقرار حالته الصحية، إلا أنه مازال يستكمل رحلة العلاج، حيث أنه على الرغم من عدم خطورة جراحة تركيب الأسنان إلا أنه في بعض الحالات يحدث مضاعفات للمريض، خلال إجراء العملية، خاصة إذا كان لديه سيولة في الدم أو قطع في أحد الشرايين، أو لم ينتظم في أخد أدويته.

وفي نفس السياق أكدت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي عن استقرار الحالة الصحية لزوجها، وأنه يعاني من مشكلة في الأسنان، وهو ما تسبب في خضوعه لعملية جراحية بسيطة لتركيب ضروس، موضحه« كان كل ما يركب كربوش بيقع، وركب الضروس بشكل عملية جراحية يوم الأحد الماضي، وأخذ راحة من التصوير لأنه لا يستطيع القدرة على الكلام، وهيرجع تاني للتصوير خلال يومين، لكن معندوش أي نوع من أنواع الوعكة الصحية نهائي».

أحدث الأعمال الفنية لـ خالد الصاوي 

يُشارك الفنان القدير خالد الصاوي في الوقت الحالي في فيلم « رحلة 404»، للمخرج هاني خليفة، وهو من تأليف محمد رجاء، بطولة منى زكي، محمد فراج، شيرين رضا، محمد ممدوح، سماء إبراهيم، حسن العدل.

ويشارك خالد الصاوي في بطولة فيلم « ليه تعيشها لوحدك»، من إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير وسلمى أبو ضيف، محمد رضوان، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي، حيث يسعى طبيب إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة وتتوالى الأحداث.

أزمة صحية خالد الصاوي جراحة تركيب الأسنان رحلة 404 منى زكى محمد فراج ليه تعيشها لوحدك السرطان

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