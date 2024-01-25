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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بكلمتين على واتساب| تغريم صعيدية 20 ألف جنيه لإزعاج زوجها..ماذا قالت له؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قصة قد لا يستوعبها العقل منذ الوهلة الأولى، ربما لأنها بين زوج وزوجته من صعيد مصر والتهمة تتعلق بالإزعاج من خلال مجرد رسالة على الواتساب.

القصة التي حدثت في جنوب الصعيد بمحافظة قنا تم تداولها بشكل واسع، إذ كان القضاء هو الفيصل فيها واستطاع أن ينتصر للزوج.. فما القصة ؟

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حكم المحكمة

البداية من حكم المحكمة، حيث قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا وشريف عبدالحميد، وحضور على جمال وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف حجاجي الهواري، وجاد خلف النجار، بتغريم سيدة 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بمركز قنا.

خلافات زوجية

تفاصيل القصة تكشف عن وجود خلافات زوجية بين مواطن وزوجته تعود لوقت سابق، حيث تقدم مواطن بشكوى ضد زوجته خلال شهر مارس الماضي.

وتقدم المواطن بشكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا، يتضرر فيها من زوجته حيث تعمدت إزعاجه ومضايقته بإرسال رسائل له بها سب وقذف عبر تطبيق واتس آب.

كلمتين في رسالة

ووفقًا للشوى المقدمة فإن الزوجة هددت زوجها عبر رسالة على واتساب وهي لا زالت على ذمته، حيث قالت له "هتجوز سيدك".

واعتبر المواطن تهديدات الزوجة إزعاجًا غير مقبول فتقدم بالشكوى، حيث وبعد فحص الشكوى والتأكد من إرسال الرسائل من الرقم الخاص بالمشكو ضدها، تم إحالة القضية إلى محكمة قنا الاقتصادية جنح، والتي قضت حضوريًا بتغريم الزوجة مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بتهمة إزعاج زوجها عبر تطبيق واتساب.

لمحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا جنوب الصعيد قسم التكنولوجيا والمعلومات المستشار محمود عبدالكريم النجار واتساب

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