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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أسعار اللحوم اليوم

صدى البلد

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاربعاء ٣١ يناير 2024 في محلات الجزارة، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار اللحمة في منافذ وزارة التموين والزراعة، حيث سجل سعر اللحم البلدي نحو 350 جنيهًا.


أسعار اللحوم اليوم
ويرصد “ صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم في الأسواق.

أسعار اللحوم 
يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 400 لـ 420 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 لـ 350 جنيهًا.
 
يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 280 لـ 300 جنيه.
 
يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 310 لـ 320 جنيهًا.
 

 
منافذ وزارة التموين
وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.
 
وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.
 
سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.
 
حققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.
 
سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 195 جنيها للكيلو.

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