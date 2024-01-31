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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نفوق الدواجن| أزمة الفراخ تتكرر والكيلو سيتجاوز الـ100 جنيه.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

ترتفع أسعار الدواجن يوما بعد يوم فى المزرعة وكذلك لدي المستهلكين حتى أن بعض المربين توقفوا عن إنتاج دورات ، وكذلك بعض المحال أغلقت نتيجة ارتفاع الأسعار للدواجن ، والذي حدث نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف ، ونقص الأمصال واللقاحات .

 

زيادة أسعار الأعلاف

 

وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  إن زيادة أسعار الأعلاف بالأسواق السبب الرئيسي في زيادة أسعار الدواجن حيث ترتفع كل يوم حتى وصلت نسبة الارتفاع إلي 40% .

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن المربين يرثون حالهم ومنهم من توقف عن الإنتاج بالفعل ، مشيرًا إلى أن مستلزمات الإنتاج غير متوافرة والاسعار غير طبيعية فطن الذرة تجاوز 20 الف جنيه في حين وصل طن فول الصويا الى 47 الف جنيه وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الذى وصل الى 71 جنيها.

توافر مستلزمات الإنتاج 

 

وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " إلي أن هناك مشكلة من توافر مستلزمات الإنتاج موضحا ان نسبة استيرادنا من مستلزمات الإنتاج تتراوح من 80 % من الذرة وحوالي 95 % صويا وهذه النسبة كبيرة جداً ، كما تعد الأعلاف 70 % من تكاليف الإنتاج.
 

وناشد بضرورة الاهتمام بصناعة الدواجن ، باعتبارها أهم البروتينات الغذائية الأساسية للمصريين ، ويعتمد عليها المعظم فى غذائهم .

نسبة النفوق
 

وفى نفس السياق ، أكد محمد أحمد أحد مربي الدواجن ، أن نسبة النفوق ارتفعت بين الفراخ بسبب عدم توافر الأمصال مع زيادة تكاليف الإنتاج مما يتسبب فى خسائر كبيرة ، معلقا :" المزارع قفلت مش عارفين نأكل ولا نحصن الفراخ" .
 

وأوضح " أحمد" خلال تصريحات ل"صدي البلد "  ، أن الأعلاف كل يوم فى زيادة فطن العلف وصل ل 30 و 40 ألف جنيه بعد أن كان سعره 20 ألف جنيه مما يرفع كل يوم الأسعار مع تراجع الإنتاج .

وأشار أحد مربي الدواجن إلي أنه لابد أن يقف المسئولون وقفة واحدة لتوفير الدولار والأعلاف أمام المربين للحفاظ على صناعة الدواجن باعتبارها من أهم الصناعات فى مصر ، قائلا :" كيلو الدواجن سيتجاوز ال 100 جنيه خلال أيام بسبب تلك الأزمة ".

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