طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف على الثروة الداجنة

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن إرتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 35 % ، الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على قطاع الثروة الداجنة فى مصر ، فى ظل هذا الارتفاع الجنونى المستمر لأسعار الأعلاف.

وأكدت متى فى بيان صحفي لها أن هناك زيادة فى أسعار الأعلاف بشكل غير مسبوق، حيث وصلت أسعار العلف إلى 28 ألف جنيه من مستويات 22 ألفا بزيادة 6 آلاف جنيه، إلى جانب نقص الأمصال واللقاحات البيطرية، مما يؤثر على مستلزمات الإنتاج ، مشيرة إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف تتمثل فى نقص المادة الفعالة من الخارج والتى يتم استيرادها بالدولار.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن والبيض ، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان ، حيث تعتبر هذه السلع من السلع الأساسية للمواطن المصرى فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم ، مما سيكون له تأثير سلبى على العديد من الأسر المصرية.

وتساءلت فى ختام بيانها قائلة أين الرقابة علي الأسواق والأسعار ، مؤكدة على ضرورة وجود دور قوى لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتصدى لظاهرة جشع التجار فى الأسواق لعدم استغلال أزمة إرتفاع أسعار الأعلاف ، مؤكدة أن ظاهرة جشع التجار ظهرت خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية الحالية فى مصر والتى يتضرر منها الشعب المصرى بكل فئاته.