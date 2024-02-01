شيء جنوني.. محمد مصطفى: ارتفاع أسعار الأعلاف أمر عجيب

قال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي، إن ما يتحكم في أسعار اللحوم هي أسعار الخامات مثل الصويا والذرة، وفوجئت الشركة بارتفاع كبير في أسعار الخامات بشكل مضاعف، إذ أن الذرة كان بـ 13 ألف أصبح بـ 19 ألف جنيه، والصويا من 28 ألف لـ 47 ألف جنيه، وكله يرتفع على التكلفة.

أسعار الخامات ترتفع بشكل يومي

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه متعجب من ارتفاع أسعار الصويا والذرة بشكل مضاعف، وهو ما أثر بدوره على الشركة وعلى المربيين، "سعر الخامات بيزيد بشكل يومي، بقالنا أكتر من 10 أيام الأسعار بترتفع بشكل يومي وبقا الموضوع شبه جنوني".

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي، أنه إذا ظلت أسعار الأعلاف والخامات في الأسواق بهذا الشكل سيصل سعر كيلو اللحم لـ 550 جنيه إذا ظلت الأسعار بهذا الشكل لأن رأس المال لرجل الأعمال يتآكل، ولا أحد يرغب في بيع بضاعته بخسارة، وارتفاع الأسعار يضر بالجميع.