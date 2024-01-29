بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات متتالية خلال اليومين الماضيين، يأتي ذلك على خلفية زيادة أسعار الأعلاف، إذ ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و 35% خلال أسبوع فقط مما سيكون له تأثير سلبي على أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم



وسجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 77 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 84 جنيهًا، وكذلك سجّلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا ، بعد ما سجلت 55 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليسجل 88 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 160 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 80 و90 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و100 جنيه للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 55 و 75 جنيهًا.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 138 لـ 150 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءًا من 140 جنيهًا.

تغير مفاجئ



وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن هناك تغيرات مفاجئة طرأت على أسواق الدواجن تسببت فى كارثة ،حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بشكل مبالغ فيه بنسبة تتراوح من30 ل 35% خلال أسبوع واحد مما سيكون له تأثير سئ على أسواق الدواجن.

وأضاف "الزينى" خلال تصريحات ل"صدى البلد" أن ليس هذا فحسب فنقص الأمصال أيضًا يهدد الثروة الداجنة، وفى نفس الوقت تعد الدواجن هي البروتين الأول وغذاء المصريين الأول .

وأشار "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلي أن ارتفاع أسعار الدولار السبب الرئيسي فى زيادة أسعار خامات أعلاف الدواجن ، موضحًا أننا نستورد حوالى 90% من الأمصال واللقاحات للدواجن وكل ذلك سينعكس على أسعار الدواجن .

ارتفاع أسعار الأعلاف

وقال "الزينى" إن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل كبير حيث تحرك سعر الذرة من 13 ألفا وحتى 20 ألف جنيه ، وتحرك سعر فول الصويا من 32 ألفا وحتي 42 ألف جنيه، ووصل سعر العلف إلي 30 ألف جنيه بعد أن كان سعره 23 ألف جنيه .

وأوضح أن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت حيث سجلت 86 جنيها ، بعد أن كان سعر 76 جنيها ، كما وصلت سعر كرتونة البيض إلي 136 جنيها ، في المزرعة وذلك بعد أن سجلت 125 جنيها ، لافتا إلى أن 75% من تكلفة الدواجن تتمثل في الأعلاف .

مناشدة هامة

وناشد "الزينى" جميع المسئولين بضرورة توفير خامات الأعلاف أمام المربين حتى لايخرج المربي مرة أخرى من الدورات وتعود أزمة الدواجن